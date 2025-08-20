۲ حمله هوایی اسرائیل، مناطق جنوبی لبنان را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با تشدید تنشها در مرز لبنان و اسرائیل، منابع رسانهای از اجرای دو حمله هوایی اسرائیل در جنوب لبنان و سقوط یک پهپاد در همان منطقه خبر دادند.
براساس این گزارش، امشب چهارشنبهشب یک پهپاد اسرائیلی حملهای را در اطراف منطقه الحوش در جنوب لبنان انجام داد.
همچنین یک حمله هوایی دیگر ارتش اسرائیل در اطراف شهرک الزراریه واقع در جنوب لبنان رخ داد.
پیشتر در همین روز، رسانههای لبنانی گزارش داده بودند که یک پهپاد کوچک اسرائیلی پس از هدف قرار گرفتن در منطقه میس الجبل در جنوب لبنان سقوط کرده است.
