به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حاج ابوالفضل هندویان، نماینده مجمع خیرین مدرسهساز کشور، در آیین کلنگزنی سه پروژهٔ آموزشی در پردیسان قم اعلام کرد که هنرستان جامع دخترانه حضرت فاطمهزهرا (س) با بیش از ۲۵ فضای کارگاهی و آموزشی و دو مدرسهٔ ۱۲ و ۱۵ کلاسه، عرصهای نو در تربیت نسل آینده فراهم میکند و از دیگر خیّران دعوت کرد برای پوشش کامل کسری فضاهای آموزشی استان به این نهضت بپیوندند.
در این مراسم که صبح جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ با حضور استاندار قم، مدیرکل نوسازی مدارس و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، حاج ابوالفضل هندویان ضمن تشریح جزئیات فنی پروژهها گفت: «هنرستان جامع دخترانه حضرت فاطمهزهرا (س) شامل بیش از بیست و پنج کارگاه فنی، علمی و هنری است که در دو طبقه احداث خواهد شد و ظرفیت آموزش بیش از ۵۰۰ دانشآموز را در مقاطع متوسطه فراهم میآورد.»
وی با اشاره به دو مدرسهٔ ۱۵ کلاسه حضرت امام حسن مجتبی (ع) و ۱۲ کلاسه حضرت محمد رسولالله (ص)، افزود: «برنامهریزی شده است تا فاز اول ساخت این سه مجتمع آموزشی ظرف کمتر از یکسال به بهرهبرداری برسد و در مجموع نزدیک به ۹ هزار متر مربع فضای آموزشی در پردیسان به چرخه آموزش افزوده شود.»
نماینده مجمع خیرین مدرسهساز کشور ضمن تقدیر از همراهی دستگاههای دولتی، از کلیه خیّران دعوت کرد با سرمایهگذاری و مشارکت فعال، بخشی از کسری ۷۷ کلاس درس استان را جبران کنند و تأکید نمود: «این هماهنگی و همافزایی بین دولت و مردم نیکاندیش، الگوی موفقی برای توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشور است.»
