به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی برگزاری آیین کلنگزنی پروژههای مدرسهسازی در پردیسان قم، احمدرضا اجتهادی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، ضمن تشریح جزئیات فنی سه مجتمع آموزشی، اعلام کرد که با اختصاص اعتبارات ملی و مشارکت خیّران، مجموعاً نزدیک به ۹۰۰۰ مترمربع فضای آموزشی جدید در این منطقه احداث خواهد شد.
اجتهادی با بیان اینکه «این پروژهها بخشی از نهضت توسعه فضاهای آموزشی به ابتکار ریاستجمهوری است»، افزود: «در قالب تفاهمنامه با مجمع خیرین مدرسهساز و اداره کل آموزشوپرورش، هنرستان جامع دخترانه حضرت فاطمهالزهرا (س) با ۲۵ کارگاه کارگاهی، مدرسهٔ ۱۵ کلاسه حضرت امام حسن مجتبی (ع) و مدرسهٔ ۱۲ کلاسه حضرت محمد رسولالله (ص) ظرف ۱۲ ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.»
وی ادامه داد: «در نهضت توسعه فضاهای آموزشی استان قم، تاکنون بیش از هزار کلاس درس نوسازی یا تجهیز شده و با کلنگزنی امروز، آمادهسازی سه مجتمع جدید در پردیسان به ۹ ماهگی اجرای این طرح ملی نزدیک میشود. سهم نوسازی مدارس در قم امسال ۱۸۰ کارگاه و بیش از ۹۰۰۰ مترمربع فضای آموزشی نو خواهد بود.»
مدیرکل نوسازی مدارس قم ضمن تأکید بر اهمیت هماهنگی با دستگاههای اجرایی محلی، بیان کرد: «برای تسریع در روند ساخت و تجهیز این سه پروژه، پیگیری تخصیص ردیف اعتباری در بودجه سال آینده و همکاری شهرداری و استانداری را در دستور کار داریم تا دانشآموزان پردیسان هر چه سریعتر از امکانات آموزشی نوین بهرهمند شوند.»
اجتهادی در پایان از نقش سازنده خیرین مدرسهساز به ویژه خانوادهٔ زندهیاد محمدامیر اسماعیلینظر تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که این حرکت عمومی، زمینهساز مشارکت گستردهتر مردم نیکاندیش در توسعه عدالت آموزشی در استان قم شود.
..............................
پایان پیام/
نظر شما