به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد جواد محمدی‌سعید، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم، روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ در حاشیهٔ مراسم کلنگ‌زنی هنرستان جامع دخترانه حضرت فاطمه‌زهرا (س) و دو مدرسهٔ ۱۲ و ۱۵ کلاسه در پردیسان، از کسری ۷۷ کلاس درس در استان نسبت به میانگین کشوری خبر داد و تأکید کرد که «برای دستیابی به استانداردهای آموزشی ملی، نیازمند احداث حداقل ۱۱۰ مدرسه جدید هستیم.»

وی با اشاره به همکاری سازنده خیرین مدرسه‌ساز گفت: «مرحوم حاج محمد اسماعیلی‌نظر و دیگر خیّران این عرصه با تأمین زمین و هزینه‌های ساخت، روند تجهیز مدارس را سرعت بخشیده‌اند و اداره کل نوسازی نیز با پیگیری تخصیص اعتبارات دولتی، اجرای این پروژه‌ها را در اولویت قرار داده است.»

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم افزود: «با بهره‌برداری از قریب ۹ هزار متر مربع فضای آموزشی جدید در پردیسان و دیگر مناطق محروم، می‌توانیم بخشی از کمبود کلاس‌های درس را پوشش دهیم، اما برای پوشش کامل نیازهای استان، همراهی بیش از پیش خیرین و تسهیل‌گری نهادهای دولتی ضروری است.»

محمدی‌سعید ضمن قدردانی از استاندار قم، نمایندگان مجلس و مسئولان نوسازی مدارس، اظهار کرد: «دولت در راستای تحقق عدالت آموزشی، همهٔ توان خود را برای تسریع در تکمیل این پروژه‌ها به کار خواهد گرفت و امیدواریم با مشارکت مردم نیک‌اندیش، قم به استانداردهای کشوری دست یابد.»

وی در پایان از خیّران مدرسه‌ساز دعوت کرد تا «با نگاه ویژه به مناطق کمتر برخوردار و مشارکت در نهضت ملی توسعه فضاهای آموزشی»، سهم خود را در شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان قمی ادا کنند.

