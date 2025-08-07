به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین کلنگزنی هنرستان جامع دخترانه حضرت فاطمهزهرا (س)، مدرسهٔ ۱۵ کلاسه حضرت امام حسن مجتبی (ع) و مدرسهٔ ۱۲ کلاسه حضرت محمد رسولالله (ص) روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ در پردیسان قم برگزار شد. مهندس غلامعلی بهنامجو، استاندار قم، در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از مشارکت خیّران مدرسهساز، به نقش مؤثر سرمایهگذاری مردمی در تکمیل حلقههای توسعه آموزشی اشاره کرد.
استاندار قم با اشاره به تعامل نزدیک دستگاههای اجرایی استانی و مجمع خیرین مدرسهساز گفت: «دولت با تخصیص اعتبار، اهدای زمین و رفع موانع حقوقی و اداری، شرایط را برای مشارکت خیّران در احداث فضاهای آموزشی تسهیل خواهد کرد تا این سه پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.»
بهنامجو تأکید کرد: «ایجاد نزدیک به ۹ هزار مترمربع فضای آموزشی جدید در پردیسان، بخشی از تعهد ما در نهضت توسعه مدارس است و انتظار داریم سایر خیّران و سازمانهای مردمنهاد نیز با نگاه بلندمدت به سرنوشت نسل آینده، در کنار دولت قرار گیرند.»
وی همچنین با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه امکانات آموزشی در تمامی مناطق استان، افزود: «عدالت آموزشی تنها با همافزایی بخش دولتی و مردمی محقق میشود و ما مصمم هستیم با بهرهمندی از ظرفیت خیرین و نهادهای حمایتی، به استانداردهای کشوری دست یابیم.»
در پایان این مراسم، کلنگزنی سه پروژه با حضور استاندار، مدیران کل آموزشوپرورش و نوسازی مدارس و جمعی از خیّران به صورت نمادین صورت گرفت تا عملیات اجرایی احداث این مجتمعهای آموزشی آغاز شود.
