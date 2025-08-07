عبدالملک الحوثی: طرح خلع سلاح مقاومت «احمقانه» و «در خدمت دشمن» است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عبدالملک بدرالدین الحوثی»، مسئول جنبش انصارالله یمن، ایده‌ و طرح خلع سلاح مقاومت در لبنان و فلسطین را که در کنفرانس «حل دو دولت» در نیویورک و در پی آن در نشست وزرای دولت لبنان مورد تصویب قرار گرفته است، «احمقانه» و «شرم‌آور» خواند و تأکید کرد که این طرح در راستای تأمین منافع اسرائیل و آمریکا تدوین شده است.

انتقاد از ایده‌ای به سود دشمن

سید الحوثی در سخنرانی روز پنج‌شنبه خود درباره تحولات اخیر در غزه گفت: «هرگاه اسرائیل و آمریکا تقاضایی مطرح می‌کنند، باید آن را از منظری صرفاً به سود منافع صهیونیستی و غربی تحلیل کرد. درک درست ماهیت و سابقه مبارزه با دشمن صهیونیستی از ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و چشم‌پوشی از واقعیت‌های میدانی و تاریخی، به انتخاب‌های خائنانه برخی دولت‌ها و نخبگان دامن می‌زند.»

ایشان افزودند که خلع سلاح مقاومت در تناقض آشکار با مشاهدات عینی و فطرت آزادگی امت است و «هیچ پشتوانه حقوقی، اخلاقی یا سیاسی» ندارد.

هشدار درباره خطر روزافزون دشمن

مسئول انصارالله با اشاره به وضعیت فعلی لبنان خاطرنشان کرد:«خطر اسرائیل امروز بزرگ‌تر شده و ارتش لبنان در مقایسه با گذشته ناتوان‌تر است. برخی دولت‌های عربی نیز همصدا با دشمن صهیونیستی، خواستار خلع سلاح مقاومت در غزه هستند؛ در حالی که حتی گامی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین برنداشته‌اند.»

سید الحوثی این وضعیت را «فتنه‌آورانه» و «رسوایی بزرگ» خواند که در تاریخ امت بی‌سابقه است و گفت: «سخن گفتن از خلع سلاح گروه‌های فلسطینی و حزب‌الله، تلاشی مضحک برای تکمیل تسلط دشمن بر امکانات و منابع امت است، بدون آنکه هزینه‌ای بپردازد.»

اقتدار نظامی؛ لازمه مقابله با یهودیان تلمودی

ایشان با مرور مواضع عقیدتی صهیونیست‌ها افزودند: «متن‌های تلمود، ملت‌های غیر یهودی به‌ویژه عرب‌ها را حتی در مرتبه‌ای پایین‌تر از سگ‌ها و خوک‌ها می‌داند و زیربنای فکری جنایات امروز صهیونیسم همین باورهای تیره و تباه است.»

سید الحوثی تأکید کرد که تنها عامل بازدارنده جنگ‌افروزان صهیونیست در سال‌های گذشته، مقاومت مسلحانه بوده و بدون آن «رژیم صهیونیستی بار دیگر بر لبنان مسلط می‌شد.»

نقد طرح «دو دولت»

مسئول انصارالله طرح دو دولت را که از اوایل قرن بیستم به عنوان «راهکار» برای پایان اختلافات بین‌المللی مطرح شده، جزئی از «فریبی» دانست که هدف آن جلوگیری از هر گونه تحرک مؤثر فلسطینی یا عربی علیه اشغالگری است.

در پایان، سید الحوثی از دولت‌ها و ملت‌های عربی و اسلامی خواست تا به جای تبعیت از طرح‌های نادرست غربی، در راستای تقویت بنیه نظامی مردم فلسطین و سایر مقاومت‌ها گام بردارند و از مجاهدان غزه قدردانی کرد. وی تأکید کرد:

«اگر امت از ابتدا به ساخت یک قدرت نظامی فلسطینی قدرتمند می‌اندیشید، امروز اوضاع به‌طور کامل متفاوت بود.»

