حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان/ ۵ شهید در بمباران گذرگاه مرز لبنان و سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گذرگاه مرزی «المصنع» در مرز سوریه و لبنان، شامگاه پنجشنبه هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: در این حملات هوایی، ۵ نفر شهید شده و ۱۵ نفر مجروح شدهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتشبس بدون توجه به تعهدات خود، بارها آن را نقض کرده و مناطقی از جنوب لبنان را هدف حملات قرار داده است.
با وجود آتش بس در نوامبر ۲۰۲۴ این رژیم همچنان پنج نقطه در جنوب لبنان را اشغال کرده است.
