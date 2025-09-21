  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آفریقا

وزرات خارجه حمله به غیرنظامیان در سودان را محکوم کرد

۳۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۹
کد خبر: 1729576
وزرات خارجه حمله به غیرنظامیان در سودان را محکوم کرد

وزارت امور خارجه ایران به شدت حمله پهبادی به یک مسجد در فاشر سودان را که منجر به تلفات انسانی در میان نمازگزاران شد، محکوم کرد. این وزارتخانه بر لزوم توقف فوری حملات به غیرنظامیان و ضرورت گفتگو برای حل بحران سودان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله پهبادی به مسجدی در شهر فاشر سودان را که منجر به کشته و مجروح شدن جمعی از نمازگزاران بی‌گناه سودانی شد را به‌عنوان نقض آشکار قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانسته و محکوم می‌کند.

 وزارت امور خارجه با ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه و آرزوی بهبودی و سلامتی برای مجروحان، بر ضرورت توقف فوری حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی در سودان و حل و فصل بحران جاری در این کشور از طریق گفتگوهای سودانی-سودانی تاکید می‌کند.
 

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha