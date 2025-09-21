وزرات خارجه حمله به غیرنظامیان در سودان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله پهبادی به مسجدی در شهر فاشر سودان را که منجر به کشته و مجروح شدن جمعی از نمازگزاران بی‌گناه سودانی شد را به‌عنوان نقض آشکار قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانسته و محکوم می‌کند.

وزارت امور خارجه با ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه و آرزوی بهبودی و سلامتی برای مجروحان، بر ضرورت توقف فوری حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی در سودان و حل و فصل بحران جاری در این کشور از طریق گفتگوهای سودانی-سودانی تاکید می‌کند.



