به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه اعلام کرد که تأسیسات داخل بندر الحدیده در یمن را هدف قرار داده است. این حملات با این ادعا صورت گرفته که مانع بازسازی زیرساختهای حوثیها شود.
در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی آمده است که مخازن سوخت و ماشینآلات مهندسی که در حال بازسازی زیرساختها در بندر الحدیده بودند، هدف قرار گرفتند.
همچنین ادعا شده که کشتیها و قایقهایی که از سوی حوثیها برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار میگیرند نیز هدف حمله قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، «اسرائیل کاتس» وزیر دفاع رژیم صهیونیستی مدعی شد که اسرائیل بهشدت در حال اقدام برای جلوگیری از بازسازی زیرساختهای حوثیها در یمن است.
او در ادامه با تهدید حوثیها گفت: سرنوشت یمن، همانند سرنوشت ایران خواهد بود و حوثیها بهای سنگینی برای شلیک موشک به سوی اسرائیل خواهند پرداخت.
