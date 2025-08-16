به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین رضا شاکری معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به ویژگی های اربعین حسینی اظهار کرد: اربعین همان عهدی است که خداوند با انسانش دارد. انسان در روز الست با خدا عهدی بست که در مسیر توحید و وحدانیت باشد و ما به خداوند لبیک گفتیم که در این مسیر حرکت کنیم و اگر این کار را انجام بدهیم، کرامت آدمی تامین می شود. انسانی در فرهنگ دینی و قرآنی ما، مکرم است که به عهد خود با خدای خودش در روز الست، وفا کند و خداوند هم خودش اهل وفا است «أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَی»(آیا پروردگار شما نیستم همه در عالم ذر گفتند بله).

معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در حاشیه حضور در مراسم زیارت اربعین حسینی در کربلای معلی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا گفت: اربعین وفا به آن عهدی است که با خداوند بستیم و باید بر همان عهد بمانیم. اربعین نمودی از این حقیقت است که اگر کسی بر این عهد بماند خداوند هم عهد بسته است، چنین انسانی مکرم بماند. چون این انسان بر عهد خودش پایدار است و رابطه توحیدی بین خود و خدا و بین خود و خلق و بین خود و خانواده و بین خود و همه عناصر این عالم با محوریت توحید برقرار می کند و به عنوان انسان موحد قلمداد می شود و خداوند وفادار به چنین انسانی است. آنچه در اربعین می بینیم، نمودی از یک انسان است که بودش را از دست داده و در مسیر توحید آن قدر توحیدی شده که به فنا رسیده است و دیگر منیت و عنانیت در زندگی چنین انسانی، معنا ندارد. قرآن کریم می گوید که «یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ»(ای مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که بی ‏نیاز ستوده است). براساس این آیه قرآن کریم، انسان ها هر چقدر فقر محض را بیشتر تجربه کنند، یعنی به مقام فنای فی الله برسند به مقام بقای بالله می رسند.

معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان این که برپایی مراسم بزرگداشت اربعین شهادت امام حسین(ع) و بقای ایشان پس از ۱۴۰۰ سال براساس معادلات مادی عجیب است، افزود: مردم عراق در ایام اربعین چنان مهمان نوازی و اقدام به تکریم زائرین امام حسین(ع) می کنند که در تاریخ بشریت، نمونه ندارد. مسئله اربعین یک اعجاز الهی است، به این معنا که خداوند نشان می دهد آن که برای پروردگارش فانی شود او را باقی نگه می دارد. شما نمونه ای از بهشت را در ایام اربعین در عراق مشاهده می کنید و مهر خداوند در مهمان نوازی مردم عراق، تجلی پیدا کرده است. در خیابان های عراق در این ایام می توانی مثل بهشت هر چه می خواهید را پیدا کنید و با انتخاب خودتان بخورید. این نمودی از بهشت است که خداوند برای حسینش به منصه ظهور درآورده است.

وی ادامه داد: اربعین وفایی از جانب خداوند ارحم الراحمین برای امام حسین(ع) است، حضرت سیدالشهداء(ع) یک انسانی فانی در وجود خدا بود و خداوند نیز ایشان را ماندگار کرد. انسان هر آنچه در اربعین می بیند از جمله اطعام و پذیرایی و فداکاری مردم، زیبا است. حسنین الحلو یکی از میزبانان برنامه محفل خاطره ای تعریف می کرد و می گفت که یک ایرانی با ماشین خود در ایام اربعین، مهمان یک عراقی می شود، موقع خداحافظی با ماشین دنده عقب می رود و بدون اینکه متوجه شود، باعث مرگ فرزند صاحب خانه عراقی می شود. آن صاحب خانه، پیکر فرزندش را برمی دارد و به داخل اتاق می برد و ملحفه ای بر روی آن می کشد، آن زائر ایرانی از صاحب خانه می پرسد که چه شده است، پاسخ می دهد که چیزی نشده است و فرزندم کمی زخمی شده است، همسر آن صاحب خانه به او می گوید که چرا ماجرا به زائر ایرانی نگفتی او پاسخ داد که نخواستم زائر امام حسین(ع) به خاطر یک خطا، شرمنده شود، این ها عادی نیست و اعجاز خداوند می باشد.

شاکری با اشاره به اعجاز الهی در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: اعجاز الهی در ایام اربعین شهادت امام حسین(ع) در کشور عراق به منصه ظهور می رسد و همه ما نمونه هایی از رفتارهای انسان کامل را در اربعین در این کشور می بینیم. کارهایی که مردم عراق در ایام اربعین حسینی در خدمت به زائرین انجام می دهند، کار عرفا و کار انسان های کامل است. آنها در عرصه خدمت گذاری به قدری زیبا خدمت می کنند که اصلا ریایی در آن نیست. میزبانان عراقی در ایام اربعین دنبال این نیستند که تو کار آنها را ببینی بلکه شرمنده هستند و می خواهند که خدمت بیشتری به زائرین اربعین ارائه بدهند. اربعین نمودی از مهر خدا به یک انسان فانی و یک انسان کامل می باشد که کرامت را به حد اعلی خود رسانده است.

معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، اربعین را مانوری برای عدالتخواهی دانست و تصریح کرد: امام حسین(ع) برای اصلاح امت و برای احیای عدالت و برای این که صفات انسانیت از بین نرود به شهادت رسیدند. بیش از ۲۰ میلیون نفر در راهپیمایی اربعین شرکت می کنند و پیام عدالت خواهی را به جهانی عرضه می کنند که عدالت خواهی را با فراموشی سپرده است و کودکان در آن از گرسنگی می میرند و زنان زیر آوارها تکه تکه می شوند و بمب های چند تنی بر سر سید حسن نصرالله ریخته می شود چون شعار عدالت و احیای حقوق انسان و حمایت از مردم مظلوم غزه را سر می داد. این پیامی است که اربعین حسینی به کل دنیا دارد. هر چند باید ابعاد این قضیه را هر چه بیشتر جلوه گر کنیم تا حقیقت اربعین تنها به مسائل ظاهری و امور معمولی که در خیابان ها می بینیم، بسنده نشود هر چند که آن هم زیبا است.

