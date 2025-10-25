نفوذ دوباره نظامیان اسرائیلی به حومه قنیطره در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گروه نظامی اسرائیلی متشکل از پنج خودرو، وارد روستای «صمدانیه» در حومه استان قنیطره در جنوب سوریه شد، بی‌آن‌که گزارشی از بازداشت شهروندان سوری منتشر شود.

براساس گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، این نفوذ در حالی صورت گرفته است که تنش‌ها در منطقه‌ی مرزی میان قنیطره و جولان اشغالی سوریه رو به افزایش است.

روز گذشته نیز یک گروه نظامی اسرائیلی به سمت روستای «طرنجه» در شمال قنیطره پیشروی کرد و در نزدیکی چاه «السربوخ» در آن منطقه مستقر شد.

به گفته‌ی منابع دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه متجاوز شامل دو خودروی نظامی حامل کمتر از ده سرباز بوده است. این گروه برای مدتی کوتاه در منطقه، استقرار یافت و سپس به مواضع خود در جولان اشغالی سوریه بازگشت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸