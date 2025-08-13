اربعین، فرصتی ارزشمند برای تبیین حقانیت جمهوری اسلامی و خوی ظالمانه اسراییل است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در کنار موکب های پذیرایی از زوار اربعین حسینی به صورت محدود شاهد حضور برخی از موکب های فرهنگی در مسیر پیاده روی اربعین و در شهر کربلا هستیم.مهمترین وظیفه موکب های فرهنگی در شرایط کنونی جهان اسلام و محاصره مردم غزه تبیین حقایق و دفاع از مقاومت است.

ابو علی موکب دار عراقی با اشاره به برنامه‌های تبیینی موکبش در کنار پذیرایی از زوار اربعین در گفتگو با ابنا اظهار کرد: ایام اربعین حسینی را به شما تسلیت میگویم. فعالیتهای اربعینی ما در یک غرفه واقع در کربلا در راستای آگاهی بخشی و خدمت به زوار اربعین اعم از عراقیها ایرانیها و لبنانی ها و سایر مردم از کشورهای مختلف است.

وی ادامه داد: مخاطب ما در این غرفه از همه اقشار و ملیت ها هستند و برای تبیین موضوعات مهم تلاش میکنیم. ما در این غرفه سعی می‌کنیم جهاد تبیین انجام دهیم و مظلومیت ملت های ایران، عراق، فلسطین، لبنان و یمن را به گوش مردم برسانیم، در واقع ما با مقاومت ضد اشغالگران آمریکایی و صهیونیستی هستیم .

موکب دار عراقی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه نیز ما با جمهوری اسلامی ضد حملات ظالمانه اسراییل بودیم و هستیم و همواره امروز و فردا و تا همیشه با مقاومت ان‌شاءالله باقی خواهیم ماند .

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ایران گفت: جنگ اسرائیل علیه ایران ظالمانه بود اما ایران با موشک های خود پاسخی عادلانه ضد جنگ ظالمانه داد و قطعا ایران پیروز میشود چرا که جمهوری اسلامی برای بقای اسلام ناب محمدی به رهبری آیت الله خامنه ای(حفظه الله)که وارث سید روح‌الله خمینی(ره) است عمل میکند.

ابو علی ادامه داد: الحمدالله ما جلوه های اتحاد عظیمی را بین دو دیدگاه ملت ایران و ملت عراق در مبارزه با دشمن، مبارزه با تروریست، مبارزه با ظلم و سیاست گرسنگی دادن به مردم فلسطین خصوصا مردم غزه را شاهدیم.

وی تاکید کرد: ما با جمهوری اسلامی متحد هستیم و انشاٱلله در آینده نیز متحد خواهیم ماند عراق و ایران ملتی یکپارچه هستند .

این فعال فرهنگی گفت: فعالیت های رسانه ای ما در طول سال ادامه دارد از انتشار پوستر و پست ها در تلگرام و فیسبوک گرفته تا همکاری با مجاهدان جهاد رسانه و تبیین. همچنین رابطه خوبی با رسانه های حشد الشعبی مثل نجباء داریم. ما برای توضیح اهمیت حضور حشد الشعبی که درع حصین یا زره محکم و حامی مقدسات هست جهاد تبیین می‌کنیم و همواره با حشد الشعبی متحد هستیم و با هر شخص یا گروهی که به دنبال سیاست مخدوش کردن چهره حشد هستند، مخالفیم.

وی در پایان با بزرگداشت فرماندهان شهدای مقاومت بویژه شهید حاج رمضان مسئول پرونده فلسطین گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در جبهه حق هست و ما هم تا آخر با جمهوری اسلامی ایران در جبهه حق و مسیر شهدا تا تحقق هدف نهایی که نابودی رژیم صهیونیستی است ان‌شاءالله پا بر جا هستیم.

