به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حاج ابوالاء الولائی، دبیرکل کتائب سیدالشهداء، در مراسم اربعین شهادت فرمانده شهید سید حیدر موسوی، گفت: حشد الشعبی ستون خیمه عراق و مقاومت شرف امتی است که هرگز از آن بینیاز نخواهد بود.
الولائی با ابراز تأثر عمیق از شهادت سید حیدر موسوی، چهل روز فراق او را به سنگینی چهل سال توصیف کرد و گفت: "این چهل روز برای ما به سنگینی چهل سال بود؛ اندوهبار و دردناک. آری ای برادر، پشتیبان و رازدارم!" او همزمانی اربعین شهید با پیادهروی اربعین حسینی را لطف الهی دانست که به گفته او، "باغ جهاد را دوباره سبز میکند."
شهید موسوی؛ شریان حیاتی کتائب سیدالشهداء و مدافع حرم
دبیرکل کتائب سیدالشهداء با اشاره به مجاهدتهای بیشمار شهید موسوی، تأکید کرد که زندگی و تلاشهای او در هیچ خطبه و کتابی نمیگنجد. وی شهید موسوی را فرماندهی استوار، مخلص و جانباخته در راه خدا خواند و تصریح کرد: "بیتردید میتوان گفت که سید حیدر موسوی شریان حیاتی کتائب سیدالشهداء بود و در خط مقدم دفاع از حرم مطهر حضرت زینب(س) حاضر شد."
الولائی یادآور شد که شهید موسوی از نخستین کسانی بود که با ظهور داعش در عراق، سلاح به دست گرفت و به میدان نبرد شتافت. او نقش برجسته شهید موسوی در نبرد طوفان الاقصی را نیز ستود و گفت: "او به یک مجاهد تأثیرگذار منطقهای در محور مقاومت تبدیل شد." الولائی روحیه ایمانی شهید موسوی را بینظیر دانست و افزود: "او از فرماندهانی بود که هیچچیز نتوانست او را از انجام تکلیف الهی بازدارد. عاشق علی(ع) و حسین(ع) بود و راه شهیدان قدس را ادامه داد."
خون شهدا، سدّی در برابر نفوذ دشمن
دبیرکل کتائب سیدالشهداء به نقش حیاتی خون شهدای عراقی در جلوگیری از پیشروی اسرائیل اشاره کرد و هشدار داد: "اگر خون تو و برادرانت از شهدای عراقی نبود، امروز اسرائیل تا مرزهای بغداد پیشروی کرده بود؛ همانگونه که امروز در مرزهای دمشق حضور دارد." وی تأکید کرد که این خونهای پاک مانع تکرار فاجعه غزه شدند و اجازه ندادند شهرها و استانهای عراق به دست دشمن بیفتد.
الولائی به تلاشهای دشمن برای القای این تصور نادرست که سلاح مقاومت و حشد، دشمن دولت است، اشاره کرد و این ادعا را خلاف واقع دانست: "وقتی یکسوم عراق به دست داعش افتاد، این مجاهدان حشد و مقاومت بودند که معادله جنگ را تغییر دادند و عراق، ملت، مقدسات و آیندهاش را نجات دادند."
مقاومت؛ ستون خیمه عراق و شرف امت
حاج ابوالاء الولائی در بخش پایانی سخنان خود، به تبیین جایگاه مقاومت در عراق و منطقه پرداخت. او تصریح کرد: "دشمن آمریکایی و صهیونیستی بهتر از برخی در داخل عراق میدانند که وجود حشد و مقاومت، سدّی محکم برابر پروژه خاورمیانه جدید است."
وی با تأکید بر اطاعت از مرجعیت دینی به عنوان ضامن امنیت عراق، اظهار داشت: "ما مرجعیت را اطاعت میکنیم و حرمتش را پاس میداریم، زیرا او ضامن امنیت عراق و ملت ماست." الولائی حشد الشعبی را "ستون خیمه عراق" خواند و مقاومت را "شرف امتی که هرگز از آن بینیاز نخواهد بود."
دبیرکل کتائب سیدالشهداء با تأکید بر عدم سازش با اشغالگران و عدم عادیسازی روابط با آنان، سلاح مقاومت را "رمز عزت و سربلندی" دانست. او در پایان سخنان خود، همبستگی با مردم غزه را مورد تأکید قرار داد و گفت: "غزه را در دلهای خود زنده نگه میداریم و برای یاری مردمش همیشه آمادهایم." الولائی پیروزیهای جمهوری اسلامی ایران را مایه روشنی چشم و برادران در لبنان را الگویی برای پیروزی دانست؛ همان پیروزی که قرآن وعده داده است.
