به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع آگاه روز پنج‌شنبه تأیید کردند که گروه‌هایی وابسته به ابومحمد الجولانی طی ماه‌های گذشته بیش از ۲۰ مرقد و زیارتگاه مذهبی متعلق به اقلیت‌های سوری را با استفاده از مواد منفجره، نارنجک‌های صوتی و آتش‌سوزی هدف قرار داده‌اند.

این منابع به المعلومه گفتند که «سازمان‌های حقوق بشری این حملات را مستند کرده‌اند» و افزودند: «اندیشه افراطی‌ای که از سوی خطبای مساجدی تحت کنترل این گروه‌ها تبلیغ می‌شود، موجب نگرانی ساکنان شهرها شده است؛ به‌ویژه در دمشق که به تنوع دینی و اجتماعی‌اش شناخته می‌شود».

منابع آگاه تصریح کردند که «افراط‌گرایی گسترده‌ای در ده‌ها مسجد تحت کنترل خطبای وابسته به دولت الجولانی حاکم شده است؛ خطبایی که دیدگاه‌های فکری افراطی ارائه می‌دهند و این دیدگاه‌ها به‌تدریج موجب نگرانی در شهرها شده‌اند، به‌ویژه دمشق که همواره نمادی از همزیستی میان طیف‌های مختلف بوده است. این افکار اکنون فشار روانی بر جامعه وارد کرده و موجب ترس و نگرانی اقلیت‌ها و طوایف سوری شده‌ است.

حملات نیروهای وابسته به ابومحمد الجولانی علیه اقلیت‌های مذهبی در سوریه، از زمان به دست گرفتن حکومت در سوریه، شدت گرفته و ابعاد نگران‌کننده‌ای یافته است. درگیری‌های خونین در السویداء واقع در جنوب سوریه که اکثریت جمعیت آن دروزی هستند و قتل عام علوی‌ها در استان لاذقیه از جمله این موارد است.

