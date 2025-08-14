  1. صفحه اصلی
نیروهای الجولانی ده‌ها زیارتگاه را ویران کردند

در سایه افراط‌گرایی فزاینده در سوریه، شورشیان حاکم بر دمشق ده‌ها زیارتگاه متعلق به اقلیت‌های مذهبی سوری را به آتش کشیدند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع آگاه روز پنج‌شنبه تأیید کردند که گروه‌هایی وابسته به ابومحمد الجولانی طی ماه‌های گذشته بیش از ۲۰ مرقد و زیارتگاه مذهبی متعلق به اقلیت‌های سوری را با استفاده از مواد منفجره، نارنجک‌های صوتی و آتش‌سوزی هدف قرار داده‌اند.

این منابع به المعلومه گفتند که «سازمان‌های حقوق بشری این حملات را مستند کرده‌اند» و افزودند: «اندیشه افراطی‌ای که از سوی خطبای مساجدی تحت کنترل این گروه‌ها تبلیغ می‌شود، موجب نگرانی ساکنان شهرها شده است؛ به‌ویژه در دمشق که به تنوع دینی و اجتماعی‌اش شناخته می‌شود».

منابع آگاه تصریح کردند که «افراط‌گرایی گسترده‌ای در ده‌ها مسجد تحت کنترل خطبای وابسته به دولت الجولانی حاکم شده است؛ خطبایی که دیدگاه‌های فکری افراطی ارائه می‌دهند و این دیدگاه‌ها به‌تدریج موجب نگرانی در شهرها شده‌اند، به‌ویژه دمشق که همواره نمادی از همزیستی میان طیف‌های مختلف بوده است. این افکار اکنون فشار روانی بر جامعه وارد کرده و موجب ترس و نگرانی اقلیت‌ها و طوایف سوری شده‌ است.

حملات نیروهای وابسته به ابومحمد الجولانی علیه اقلیت‌های مذهبی در سوریه، از زمان به دست گرفتن حکومت در سوریه، شدت گرفته و ابعاد نگران‌کننده‌ای یافته است. درگیری‌های خونین در السویداء واقع در جنوب سوریه که اکثریت جمعیت آن دروزی هستند و قتل عام علوی‌ها در استان لاذقیه از جمله این موارد است.

