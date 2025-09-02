به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عفو ​​بین‌الملل اعلام کرد که شواهدی مستند دارد که نشان می‌دهد نیروهای دولت موقت سوریه و شبه‌نظامیان وابسته به آن، ۴۶ نفر از اعضای اقلیت دروز را در جریان خشونت‌هایی که در استان سویداء در جنوب سوریه رخ داد، اعدام کرده‌اند، لذا خواستار پاسخگویی در این زمینه شد.

استان سویداء به مدت یک هفته از ۱۳ ژوئیه، شاهد درگیری بین شبه‌نظامیان دروزی و نظامیان بادیه‌نشین بود تا اینکه پس از مداخله نیروهای دولتی و به دنبال آن پیوستن نظامیان عشایر به بادیه‌نشین‌ها، این درگیری‌ها به خونریزی کشیده شد. مقامات ادعا کردند که نیروهای آنها برای توقف درگیری‌ها مداخله کرده‌اند، اما شاهدان، گروه‌های دروزی و دیده‌بان حقوق بشر سوریه، نیروهای دولتی را به جنگیدن در کنار بادیه‌نشین‌ها و ارتکاب سوءرفتار علیه دروزی‌ها متهم کردند. این خشونت منجر به کشته شدن بیش از ۲۰۰۰ نفر، از جمله ۷۸۹ غیرنظامی دروزی شد که به گفته دیده‌بان، «در میدان با شلیک گلوله از سوی وزارتخانه‌های دفاع و کشور اعدام شدند».

عفو بین‌الملل در تحقیقاتی که امروز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد که «تیراندازی و قتل عمدی ۴۶ دروزی (۴۴ مرد و دو زن)» و «اعدام ساختگی دو مرد مسن در ۱۵ و ۱۶ ژوئیه» را در داخل یا حومه شهر سویدا مستند کرده است.

این سازمان افزود: «اعدام‌ها که توسط نیروهای دولت تحت امر ابومحمد الجولانی انجام شد، در یک میدان عمومی، خانه‌های مسکونی، یک مدرسه، یک بیمارستان و یک سالن جشن در استان سویدا صورت گرفته است.»

شواهد مورد استناد این سازمان شامل «فیلم‌های ویدئویی تأیید شده‌ای است که نشان می‌دهد مردان مسلح با لباس‌های امنیتی و نظامی که برخی از آنها نشان‌های رسمی دارند، مردان غیرمسلح را اعدام می‌کنند.»

این سازمان همچنین تصاویر را مورد بررسی قرار داد، سلاح‌های مورد استفاده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و شهادت شاهدان عینی را جمع‌آوری کرد.

عفو بین‌الملل اعلام کرد که یافته‌های اولیه تحقیقات خود را با وزارتخانه‌های دفاع و کشور سوریه به اشتراک گذاشته است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

این سازمان اعلام کرد که «نشان سیاه» مرتبط با گروه داعش را «روی لباس حداقل چهار مرد با لباس نظامی که در ویدیوهای تأیید شده توسط این سازمان ظاهر شده‌اند» مشاهده کرده است. با این حال، این گروه مسؤولیت هیچ حمله‌ای در سویداء را بر عهده نگرفت.

در همین زمینه، ۱۷ ژوئیه، یک عکاس خبرگزاری فرانسه، اندکی پس از عقب‌نشینی نیروهای دولتی، حداقل ۱۵ جسد را در مرکز شهر سویداء برشمرد.

«دیانا سمعان»، محقق عفو بین‌الملل در امور سوریه گفت: «وقتی نیروهای امنیتی یا نظامی دولت عمداً و غیرقانونی کسی را می‌کشند، یا وقتی نیروهای وابسته به دولت این کار را با همدستی یا رضایت دولت انجام می‌دهند، این یک اعدام فراقضایی و جرمی طبق قوانین بین‌المللی است.»

او از مقامات خواست که «به‌سرعت تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفافی در مورد این اعدام‌ها انجام دهند» و عاملان آن را پاسخگو قرار دهند.

اواخر ماه ژوئیه، مقامات سوری کمیته‌ای برای بررسی خشونت‌ها در سویداء تشکیل دادند و انتظار می‌رود گزارش نهایی خود را ظرف سه ماه ارائه دهد.

مقامات سوریه همچنین پس از انتشار ویدئویی که قتل یک مرد غیرمسلح در بیمارستان سویداء را نشان می‌داد و توسط عفو بین‌الملل تأیید شده بود، متعهد به پاسخگویی شدند.

