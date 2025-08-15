مجلس کربلا ارقام نهایی زائران اربعین را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس استان کربلا اعلام کرد که تعداد زائرانی که وارد این استان شدند حدود ۲۳ میلیون نفر بوده و فرآیند بازگشت زائران از صبح با شدت آغاز شده است.
«غفران الشمری» رئیس کمیته حمل و نقل و ارتباطات و دبیر شورای استان کربلا در گفت و گو با پایگاه خبری "بغداد الیوم" عراق گفت: تعداد وسایل نقلیه اختصاص داده شده برای انتقال زائران بیشتر از سال گذشته است. میتوان گفت که برنامه حمل و نقل دولتی موفق بوده و جریان بازگشت زائران به روانی پیش میرود و امور طبق برنامه پیش میرود.
او همچنین از نقش فعال بخش خصوصی در اجرای برنامه حمل و نقل برای انتقال زائرین اربعین تشکر کرد و افزود: برنامه امسال بدون قطعی بوده و وسایل نقلیه زائران را تا نزدیکترین مکان به حرمها منتقل کردهاند. انتظار میرود سال آینده در همه زمینهها بهتر باشد.
الشمری درباره تعداد مواکب در استان کربلا گفت: تعداد مواکب به ۱۵ هزار رسیده است، در حالی که سال گذشته ۱۲ هزار بود. این افزایش با همکاری گسترده نیروهای امنیتی، از جمله دانشجویان دانشکده نظامی، همراه بوده است.
زیارت اربعین امام حسین (علیه السلام) یکی از بزرگترین تجمعات مذهبی جهان است که میلیونها زائر از داخل عراق و خارج کشور در آن شرکت میکنند. در این مناسبت، شهر کربلا با سیل عظیمی از زائران مواجه است که نیازمند تلاشهای ویژه امنیتی و خدماتی برای تضمین امنیت و روانی حرکت زائران است.
کارشناسان میگویند که طی سالهای گذشته، زیارت اربعین به آزمون بزرگی برای دستگاههای امنیتی و خدماتی عراق برای خدمت رسانی به زائرین بهویژه با افزایش تعداد زائران خارجی از ایران، پاکستان، هند و کشورهای خلیج فارس، همچنین زائرانی از اروپا و آمریکا تبدیل شده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما