بنی عامر بزرگ ترین موکب اربعین همراه با هنر و فنون تجسمی/ پیام هر ساله در کنار عزاداری پرشور + تصاویر و ویدیو

۲۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۱
کد خبر: 1716914
موکب بنی عامر هر ساله بسته به شرایط روز پیامی را در قالب هنر و اشکال تجسمی در کنار عزاداری به مخاطبان خود ارسال می کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موکب بنی عامر بزرگ ترین موکب اربعین و کشور عراق یا به جرات جهان تشییع است.

این موکب که لباس های سفید عزاداران آن که بیش هزاران نفر هستند آن را از دیگر موکب های اربعین تمایز داده است.

موکب بنی عامر سالانه از ابتدای ماه صفر حرکت خود را در مسیری ۲۵۰ کیلومتری با گذر از دشتها و شهرهای مختلف عراق به همراه صبر و بردباری تحمل مشقت های سفر خود را به کربلا می رساند.

این موکب عظیم و بزرگ هر ساله بسته به شرایط روز پیامی را در قالب هنر و اشکال تجسمی با هنرنمایی در کنار عزاداری پرشور به مخاطبان خود ارسال می کند.

اربعین امسال پیام این موکب (ان الحسین سفینه النجاه ) بود یعنی اینکه امام حسین علیه السلام کشتی نجات است و پیام های هنری این موکب هر ساله با شکوه و هنرنمایی خاصی بیان می شود.

