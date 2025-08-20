به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، ابراهیم عزیزی امروز در حاشیه بازدید از شهر لپویی و در جمع تعدادی از مردم این شهر اظهار کرد: این جایگاه ممتاز به‌واسطه ایستادگی ملت و تدابیر نظام به‌دست آمده و برخی قدرت‌های جهانی تاب تحمل این نقش‌آفرینی مؤثر را ندارند.

وی در ادامه به موضوع توسعه شهر لپویی پرداخت و تصریح کرد: این شهر در مدار رشد و پیشرفت قرار گرفته اما سرعت توسعه آن با ظرفیت‌ها و انتظارات مردم شریف لپویی متناسب نیست.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مسئولان محلی و دستگاه‌های اجرایی باید با همگرایی و هم‌افزایی، موانع را برطرف کنند و گام‌های بلندتری در مسیر آبادانی این شهر بردارند.

عزیزی با اشاره به لزوم شتاب‌بخشیدن به پروژه‌های عمرانی، خدماتی و زیربنایی در این منطقه، گفت: مردم لپویی شایسته بهره‌مندی سریع‌تر از امکانات و زیرساخت‌های لازم هستند و تحقق این امر تنها با برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و استفاده بهینه از منابع امکان‌پذیر است.

وی در پایان از مردم خواست با حفظ وحدت و همدلی، زمینه را برای پیشرفت همه‌جانبه شهر لپویی فراهم کنند.

