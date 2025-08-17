برگزاری مراسم اربعین حسینی در مدرسه علمیه پیامبر اعظم(ص) استان غزنی افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، مدرسه علمیه پیامبر اعظم(ص) میزبان مراسم باشکوهی به مناسبت اربعین حسینی و ایام رحلت و شهادت پیامبر اسلام(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) بود.

در این مراسم، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین پویا، عالم دین، ضمن عرض تسلیت به عموم مسلمانان جهان، پیرامون پیام اربعین حسینی سخنرانی کرد. وی اظهار داشت: «حضرت زینب(س) و حضرت امام سجاد(ع) از روز عاشورا تا اربعین، با شجاعت و روشنگری در مجالس عبیدالله و یزید، از حقانیت قیام امام حسین(ع) دفاع کرده و پرده از چهره‌ی پلید یزیدیان برداشتند و آنان را تا ابد در تاریخ رسوا ساختند.»

این مراسم با حضور گسترده طلاب و علاقه‌مندان اهل‌بیت(ع) برگزار شد و شرکت‌کنندگان با یادآوری رشادت‌های امام حسین(ع) و یاران وفادارش، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های عاشورا و ارزش‌های دینی تأکید کردند.

