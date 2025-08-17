  1. صفحه اصلی
دیدار حاجی محمد محقق با رئیس مجلس اعلای عراق

۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۴
کد خبر: 1717400
بعد از ظهر روز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با دکتر همام الحمودی، رئیس مجلس اعلای عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست علاوه بر بررسی اوضاع جاری منطقه و علایق دوستی میان دو کشور اسلامی و برادر، موضوعات مرتبط با مهاجرین، طلاب افغان و ویزای پسااربعینی مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این دیدار در حالی انجام شد که حاجی محمد محقق در ایام اربعین به کربلای معلی مشرف شده و در ضمن زیارت، دیدارهایی نیز با برخی مسئولان عراقی داشته است.

در جریان جلسه دیروز، بر ضرورت تحکیم روابط دینی، فرهنگی و سیاسی میان دو کشور و رفع مشکلات مهاجرین و طلاب افغانستانی در عراق تأکید شد.

اما هم‌زمان با برگزاری این نشست‌ها، انتقادهای گسترده‌ای در میان جامعه شیعیان افغانستان نسبت به بی‌تدبیری‌ها و ناهماهنگی‌های رخ‌داده وجود دارد؛ مسائلی که باعث شد هزاران عاشق و دلداده حسینی از افغانستان امسال نتوانند در مراسم عظیم اربعین در کربلا حضور یابند.

بسیاری بر این باورند که کوتاهی‌ها در روند صدور ویزا، عدم مدیریت درست و سخت‌گیری‌های غیرضروری، دل‌های مشتاقان حسینی را آزرده و افغانستانی‌ها را از همراهی با بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان محروم ساخت.

