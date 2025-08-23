به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسمی به مناسبت رحلت پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت دو ستاره درخشان امامت و ولایت، سبط اکبر پیامبر، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) در مسجد جامع حضرت ابوالفضلالعباس(ع) در مرکز شهر قرهباغ استان غزنی برگزار شد.
در این مراسم عالمان دینی و فرهنگیان با اشاره به ابعاد شخصیت و سیرت نبوی و آموزههای اهلبیت(ع)، بر ضرورت الگوگیری از سبک زندگی آن بزرگان تأکید کردند.
سخنرانان این مجلس عزاداری، وحدت اسلامی را میراث گرانبهای پیامبر اکرم(ص) دانسته و پیروی از راه و روش اهلبیت(ع) را عامل عزت، استقامت و همبستگی امت اسلامی عنوان کردند.
حاضران در این مراسم با ذکر مصائب اهلبیت(ع) و سوگواری، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای پیامبر(ص) و خاندان پاکش ابراز داشتند و با برپایی نماز جماعت و دعا، محفل معنوی را به پایان رساندند.
