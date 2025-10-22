رزمایش نظامی ارتش اسرائیل در مرزهای لبنان و سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ لشکر ۹۱ وابسته به فرماندهی منطقه شمال ارتش اسرائیل، طی هفته جاری رزمایشهایی را در مرزهای لبنان و سوریه برگزار کرد. هدف از این مانورها، افزایش سطح آمادگی و کارایی رزمی در سناریوهای تدافعی و تهاجمی عنوان شده است. این تمرینها به دستور مستقیم ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، انجام گرفت.
این نخستین رزمایش گسترده در سطح لشکر ۹۱ ارتش اسرائیل پس از دو سال درگیری نظامی محسوب میشود.
ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، روز سهشنبه در بازدید از تمرینات نیروهای لشکر ۹۱ این لشکر از افسران ارتش خواست تا تمرینهای نظامی را از سر بگیرند و سطح آمادگی برای جنگ در تمامی جبههها را تقویت کنند.
او همچنین تأکید کرد که ارتش اسرائیل باید به فعالیتهای عملیاتی برای خنثیسازی تهدیدها ادامه دهد و سطح بالایی از آمادگی رزمی را حفظ کند.
لشکر ۹۱ ارتش اسرائیل که به نام «لشکر جلیل» (Galilee Division) نیز شناخته میشود، زیرمجموعه فرماندهی شمال ارتش اسرائیل است و مسئولیت کل جبهه لبنان را از رأسالناقوره در غرب تا مزارع شبعا در شرق برعهده دارد.
این لشکر در سال ۱۹۷۸ میلادی، پس از عملیات موسوم به عملیات لیتانی تشکیل شد و در هر دو جنگ لبنان (۱۹۸۲ و ۲۰۰۶) مشارکت داشت. مقر اصلی آن در منطقه برنیت قرار دارد و فرمانده فعلی آن سرتیپ یووال گاز است.
در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل اعلام کرد که لشکر ۹۱ این ارتش در عملیات زمینی محدودی در جنوب لبنان مشارکت داشته است؛ عملیاتی که با اعزام نیروهای ذخیره (احتیاط) همراه بود.
