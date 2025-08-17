به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام و المسلمین «غلامحرّ شبیری» از علمای شیعه پاکستانی مقیم انگلیس، در حاشیه همایش بینالمللی «اربعین حسینی؛ کرامت، عدالت و مسئولیت جهانی» با خبرنگار ابنا درباره ابعاد گوناگون پیادهروی اربعین گفتوگو کرد.
وی درباره حضور خود در پیادهروی اربعین اظهار داشت: من افتخار دارم از ده سال گذشته در پیادهروی اربعین شرکت میکنم. اربعین یک حرکت معنوی از طرف پروردگار است که توفیقی برای جهان اسلام به وجود آورده است؛ نه فقط برای جهان اسلام بلکه جهان انسانیت، و این ثمرهی شهادت امام حسین(ع) و عاشورا است.
این اندیشمند اسلامی در ادامه درباره جایگاه و برکات اربعین حسینی اظهار داشت: اربعین روزی است که ما به ثمرات عاشورا نزدیک میشویم. اربعین از یک جهت متعلق به گذشته است اما از جهت دیگر متعلق به آینده است. از جهت گذشته، اربعین وابسته به عاشورا است و در آن اهداف امام حسین(ع) را میبینیم که در اربعین عملی و محقق میشود. لکن از این جهت که مربوط به آینده است، اربعین زمینهساز ظهور امام زمان(عج) خواهد بود.
وی اضافه کرد: مردم از جاهای مختلف، به صورت داوطلبانه در پیادهروی اربعین شرکت میکنند. هیچ کس به اینها نمیگوید که باید بیایید اما شرکتکنندگان با میل باطنی و علاقهی قلبی و روحیشان در این اجتماع عظیم شرکت میکنند. از سوی دیگر، اربعین دارای معنویت است. من فکر میکنم که در جهان اسلام مثل معنویت اربعین را نداریم.
غلامحرّ شبیری به نقش مردم در بزرگداشت اربعین اشاره کرد و یادآور شد: در اربعین، مردم ایثار و فداکاری میکنند و هر کس خود را مسئول میداند و به مسئولیتش عمل میکند. برخی از افرادی که از کشورهای اروپایی در پیادهروی اربعین شرکت میکنند، به قدری معنوی عمل میکنند که انسان تعجب میکند. من شرکتکنندگانی از اروپا و انگلیس را دیدم که مسیر نجف تا کربلا را بدون کفش میپیمایند. این کار خیلی عجیب و معجزهوار است؛ این معجزه اربعین است.
وی درباره مسئولیت و رسالت اندیشمندان درباره اربعین گفت: در برابر این توفیق و معجزه، مسئولیتی گردن ما میافتد؛ به خصوص مسئولین، روحانیون و کسانی که جزء نخبگان هستند مسئولیت مضاعف دارند. امروزه جهان انسانیت تشنهی عدالت است، اربعین میتواند پیامی برای جهان انسانیت باشد، لذا ما باید برای عدالت قیام کنیم و زمینهساز ظهور امام زمان(عج) باشیم.
این اندیشمند پاکستانی در بیان پیشنهادی عنوان کرد: در اروپا، آمریکا و جاهای مختلف میبینیم که مردم عادی علیه ظلم بپا میخیزند و تظاهرات میکنند. ما میتوانیم آن تظاهرات را به اربعین وصل کنیم تا کسانی که بر اساس فطرت انسانی، تشنه معنویت هستند از این مراسم عظیم الگو بگیرند.
وی در پایان اظهار داشت: مسئولیت بزرگ روحانیون این است که پیام اربعین را به مردم برسانند و وضعیتی که رسانههای گروهی و بینالمللی به وجود آورده است را تغییر دهند. چون دشمنان اجازه نمیدهند پیام اربعین به مردم دنیا برسد. از این رو، لازم است مبلغ اربعین باشیم و از طریق نماز جمعه و سخنرانیها در جلسات و همایشهای مختلف، پیام اربعین و عدالت انسانی را به مردم جهان برسانیم.
