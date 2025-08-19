کشتار در نیجریه؛ ۲۷ نمازگزار در حمله مسلحانه به مسجد جان باختند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در یورش افراد مسلح به مسجدی در ایالت کاتسینا در شمال نیجریه، دست‌کم ۲۷ نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

شاهدان عینی گفتند مهاجمان هنگام برگزاری نماز صبح، وارد مسجد یکی از روستاهای دورافتاده در منطقه مالومفاشی شدند و شروع به تیراندازی کردند.

مناطق مرکزی نیجریه نیز به‌طور مکرر شاهد حملاتی مشابه است و در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، شدت این حملات افزایش یافته است؛ امری که ناشی از کاهش سطح امنیت و فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور عنوان می‌شود.

با وجود اجرای عملیات‌های نظامی و امنیتی منظم از سوی ارتش و نیروهای امنیتی نیجریه، دولت این کشور همچنان با چالش‌های بزرگی برای مهار موج فزاینده خشونت‌ها روبه‌رو است.

