نیجر از کشته شدن سرکرده بوکو حرام در حمله هوایی خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش نیجر اعلام کرد که در یک حمله هوایی «ابراهیم محمدو» معروف به «باکورا» سرکرده گروه بوکوحرام، کشته شده است. این حمله در ۲۵ مرداد توسط نیروی هوایی نیجر بر جزایر دریاچه چاد در مرز با نیجریه، چاد و کامرون صورت گرفت.

در بیانیه ارتش نیجر آمده است: این عملیات پس از چندین هفته رصد اطلاعاتی و از طریق سه ضربه دقیق و متوالی علیه مواضعی در جزیره شیلاوا در منطقه دیفا (جنوب شرق نیجر) انجام شده است؛ جایی که باکورا در آن پناه گرفته بود.

به گفته ارتش نیجر، این حمله علاوه بر کشته شدن باکورا، ده‌ها عضو مسلح بوکو حرام و چند فرمانده دیگر این گروه را نیز از پای درآورد. بیانیه ارتش نیجر، عملیات را الگویی نمونه از نظر دقت و اجرا توصیف کرد. با این حال، مقامات ارتش نیجر، شواهد مستقیمی برای اثبات مرگ باکورا ارائه نکردند.

در مقابل، یکی از نزدیکان سرکرده بوکو حرام خبر کشته شدن او را تکذیب کرد. او در یک پیام صوتی که به خبرگزاری فرانسه فرستاده شد و به زبان هوسا ضبط شده بود، گفت که این خبر کاملاً دروغ است. من اکنون با او هستم، ما با هم هستیم. او ادعای ارتش نیجر را تبلیغات خواند.

«فنسنت فوشیه» پژوهشگر فرانسوی مرکز ملی تحقیقات علمی و کارشناس گروه بوکو حرام نیز هشدار داد که باید با احتیاط به این خبر نگریست. او با یادآوری این که پیش‌تر بارها اعلام مرگ رهبران گروه‌های مسلح تکذیب شده است، تأکید کرد که ادعای کنونی صرفاً بر اساس بیانیه مقامات نیجر است.

«ابراهیم محمدو» ملقب به «باکورا» مردی نیجریه‌ای در حدود ۵۰ سالگی است که پس از مرگ «ابوبکر شکوی» در مه ۲۰۲۱ (بر اثر درگیری‌های داخلی میان گروه‌های مسلح) سرکردگی یکی از شاخه‌های بوکو حرام را برعهده گرفت. باکورا برخلاف برخی فرماندهان، از پیوستن به «شاخه ولایت غرب آفریقا» داعش خودداری کرد و به همراه نیروهایش به جزایر نیجریه‌ای در دریاچه چاد منتقل شد.

بوکو حرام از مهم‌ترین گروه‌های مسلح در قاره آفریقا به شمار می‌رود. این گروه از سال ۲۰۰۹ میلادی در نیجریه شورش مسلحانه‌ای را با هدف اجرای برداشت افراطی خود از شریعت اسلامی و مبارزه با آموزش غربی آغاز کرد. این خشونت‌ها تاکنون دست‌کم ۳۵ تا ۴۰ هزار کشته و بیش از دو میلیون آواره برجای گذاشته و دامنه فعالیت آن به نیجر، چاد و کامرون نیز کشیده شده است.

