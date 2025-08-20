مسجد محور جهاد فرهنگی و تربیتی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین نوری، دبیر قرارگاه ملی مساجد کشور، در سخنان خود در آیین تجلیل از فعالان و دستاندرکاران مساجد سراسر کشور، با تبریک و تسلیت ایام سوگواری اهلبیت(ع) و قدردانی از تلاشهای نیروهای مسجدی و بسیجی، مسجد را نهادی فراگیر دانست که باید بهصورت همهجانبه در عرصههای عبادی، تربیتی و اجتماعی فعال باشد.
به گزارش خبرنگار ابنا، دبیر قرارگاه ملی مساجد در بخشهایی از سخنرانی خود با تبیین ویژگیهای مؤمن راستین اظهار داشت که «مومن، مومنِ مجاهد است» و افزود: مساجد باید نهفقط محل عبادت، بلکه پایگاههای تربیتی و میدان مقابله با حملات فرهنگی و شناختی دشمن باشند. او تشریح کرد که مسجد واقعی باید در برابر جریانات فکری و تهاجمات نرم، حنجرهای فعال و سخنگوی انقلاب و دین باشد.
نوری همچنین به نقش هماهنگکننده و تسهیلگر نهادها و ارکان مرتبط در تقویت مساجد اشاره کرد و از ضرورت ایجاد سازوکارهای یکپارچه مدیریتی سخن گفت. او حرکتهای جزیرهای و کوتاهمدت در انتصاب و اعزام امامان جماعت را ناکافی خواند و خواستار بازگشت علما و روحانیون توانمند به عرصه مسجد و ایجاد اعتماد میان امام جماعت و مردم شد تا مسجد بهعنوان «وزنه» حل مسائل محلهای عمل کند.
دبیر قرارگاه ملی مساجد کشور، تشکیل قرارگاهها و ستادهای هماهنگ متشکل از نهادهای حوزوی، دولتی و مردمی را راهحل رفع کاستیهای فعلی معرفی کرد و آن را گامی جهادی خواند که باید با بهرهگیری از ظرفیت بسیج، مؤسسات خیریه و شبکههای مردمی دنبال شود. بهگفته وی، بدون فعالسازی مساجد در سطح کشور، دستیابی به استحکام درونی نظام و مقابله با فشارها و تهاجمات فرهنگی امکانپذیر نخواهد بود.
نوری در بخش پایانی سخنان خود از دستاندرکاران و فعالان مساجد خواست تا با رویکردی جهادی، مستمر و منسجم در مسیر تربیت نسل جوان، تقویت انسجام امت و آمادهسازی بسترهای معنوی برای جامعه تلاش کنند. وی تأکید کرد که مساجد باید همزمان در دو سطح «آبادانی ظاهری» و بهویژه «آبادانی باطنی» مورد توجه قرار گیرند و افزود که ارتقای کیفی امامان جماعت و خادمین مسجد اولویت نخست این قرارگاه است.
سخنان حجتالاسلام والمسلمین نوری در ادامه برنامه سومین آیین ملی تکریم فعالان مساجد کشور ایراد شد؛ برنامهای که با حضور نزدیک به یکهزار و پانصد فعال مسجدی، مدیران نهادها، فرماندهان بسیج و خانوادههای معزز شهدا در مسجد مقدس جمکران برگزار گردید و در جریان آن از ۳۲ مسجد و فعال برتر کشوری تجلیل بهعمل آمد.
روز جهانی مسجد
«این همایش به مناسبت روز جهانی مسجد (۳۰ مرداد یا ۲۱ اوت) برگزار شد؛ «روز جهانی مسجد» یادآور سالروز به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی توسط صهیونیستها در ۳۰ مرداد ۱۳۴۸ (۲۱ اوت ۱۹۶۹) است و هر ساله در ایران و جهان اسلام به عنوان روز حمایت از مسجد و جایگاه آن گرامی داشته میشود.»
..............................
پایان پیام/
نظر شما