مساجد را به قطب تربیت و امیدآفرینی در محلات تبدیل کنید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجیصادقی در بخشی از سخنان خود که در سومین آیین ملی تکریم فعالان و دستاندرکاران مساجد سراسر کشور ایراد شد، مسجد را نهادی چندوجهی برشمرد که باید همزمان کارکردهای عبادی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی را ایفا کند. وی با اشاره به آموزههای قرآنی و سنت پیامبر اکرم(ص) گفت «مومن، مومنِ مجاهد است» و افزود که ایمان حقیقی بدون مجاهدت تحقق نمییابد.
به گزارش خبرنگار ابنا، نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران، مسجد را «محل تربیت، میدان تصمیمگیری اجتماعی و کانون حساسیتهای دینی» توصیف کرد و یادآور شد که از آغاز اسلام تا انقلاب اسلامی، بسیاری از حرکتهای عمومی و ایجابی از درون مساجد آغاز شده است. حاجیصادقی تأکید کرد که امروز نیز مساجد باید پیشقراول مقابله با تهدیدات نرم و جنگ شناختی دشمن باشند و با تولید و ترویج گفتمان حق، هویت دینی و ملی نسل جوان را تقویت کنند.
در ادامه وی به وظایف نهادها و ساختارهای مرتبط اشاره کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاههای حوزوی، دولتی و مردمی برای حل معضلات مدیریت مسجد و ارتقای کیفیت نیروی انسانی شد. حاجیصادقی انتصابات تشریفاتی و موقتی ائمه جماعات را ناکافی دانست و بر ضرورتِ بازآموزی، تربیت بلندمدت و حضور مستمر علمای توانمند در مساجد تأکید نمود تا امام جماعت بهعنوان «وزنه» محلی در حل مسائل اجتماعی و اخلاقی شهروندان نقشآفرینی کند.
نماینده ولیفقیه همچنین مسجد را عرصهای برای «جهاد کبیر» خواند و تشریح کرد که مبارزه با نفس و اصلاح سبک زندگی از مهمترین جهادهای مورد انتظار از مساجد است. او افزود که بدون فعالسازی گسترده و مستمر مساجد در سراسر کشور، تحقق استحکام درونی نظام و مقابله اثرگذار با نفوذها و عملیات روانی دشمن ممکن نخواهد بود.
حاجیصادقی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به تجربههای موفق منطقهای و نقش مساجد در رفع محرومیتها و تحرکهای مردمی، خواستار یک «نهضت جهادی» شد که ضمن ساماندهی و سیاستگذاریِ یکپارچه، از ظرفیتهای بسیج، مؤسسات خیریه و نهادهای مردمی برای تقویت مساجد بهرهبرداری کند. وی تشکیل قرارگاهها و ستادهای هماهنگ متشکل از نهادهای ذیربط را راهکار مناسب برای پوشش نقاط ضعف دانست.
در خاتمه، حجتالاسلام حاجیصادقی از فعالان مسجدی، خادمان و روحانیون خواست تا با همدلی و استمرار در کار، مساجد را به «قطبهای تربیت، مقاومت و امیدآفرینی» در محلات تبدیل کنند و مسئولان را فراخواند تا اهتمام جدیتری به موضوع آموزش ائمه جماعات و پشتیبانی از مساجد فاقد امام انجام دهند.
این سخنان در چارچوب برنامههای سومین آیین ملی «تکریم فعالان مساجد کشور — مثل نصرالله» ایراد شد؛ همایشی که با حضور نزدیک به هزار و پانصد نفر از فعالان مساجد، مسؤولان حوزوی و نیروهای انتظامی و نظامی، و با آیین تجلیل از ۳۲ مسجد و فعال برتر کشور در مسجد مقدس جمکران برگزار گردید.
روز جهانی مسجد
«این همایش به مناسبت روز جهانی مسجد (۳۰ مرداد یا ۲۱ اوت) برگزار شد؛ «روز جهانی مسجد» یادآور سالروز به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی توسط صهیونیستها در ۳۰ مرداد ۱۳۴۸ (۲۱ اوت ۱۹۶۹) است و هر ساله در ایران و جهان اسلام به عنوان روز حمایت از مسجد و جایگاه آن گرامی داشته میشود.»
