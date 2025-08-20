پر کردن خلأ امام جماعت، نیازمند یک حرکت جهادی و بسیجی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار حسن بابایی‌احمدی، معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین، در سخنرانی خود در آیین تجلیل از فعالان و دست‌اندرکاران مساجد سراسر کشور، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و مدعوین، ضرورت توجه همه‌جانبه به ساختار و نیروی انسانی مساجد را یادآور شد و گفت که احیای کارکردهای مسجدی نیازمند اقدامی منسجم و جهادی است.

به گزارش خبرنگار ابنا، معاون بسیج مساجد و محلات با اشاره به کمبود امام جماعت در بسیاری از مراکز دینی و نیازمندی‌های تربیتی و تبلیغی محله‌ها، اظهار داشت که «پر کردن خلأ امام جماعت نباید به‌صورت جزیره‌ای دنبال شود» و افزود که قرارگاه‌ها و نهادهای مرتبط باید با هماهنگی، طرحی عملیاتی برای اعزام، آموزش و حمایت از امامان جماعت و خادمان مسجدی اجرا کنند. وی اعلام کرد که طرح پیشنهادی سازمان متبوعش در این زمینه در دست پیگیری است و از همه ظرفیت‌ها — از جمله بسیج، مراکز حوزوی و مؤسسات خیریه — برای اجرای این طرح دعوت به عمل آمد.

بابایی‌احمدی با تأکید بر نقش ویژه بسیج در مسئله مسجدی‌سازی فعالیت‌ها، خاطرنشان ساخت که «بسیج یعنی مسجد و بسیج یعنی مردم» و تصریح کرد که حرکت مردمی و سازمان‌یافته می‌تواند جایگاه مسجد را در محلات تقویت کند. وی همچنین از تلاش‌های انجام‌شده برای پر کردن مهراب مساجد فاقد امام جماعت یاد کرد و گفت که این اقدامات باید با سرعت و دقت تکمیل شود تا مسجد به‌عنوان مرجع حل مسائل محلی و قطب تربیتی بازگردد.

معاون سازمان بسیج در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت هماهنگی بین نهادهای دولتی، حوزوی و مردمی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که «هر اقدام حمایتیِ جزیره‌ای کارایی لازم را ندارد»؛ ازاین‌رو پیشنهاد شد سازوکارهای مشخصی برای اعزام و تثبیت امامان جماعت ایجاد و روند آموزش و پشتیبانی آنان ساماندهی گردد.

وی در پایان سخنان خود از فعالان مسجدی، ائمه جماعات و خادمان خواست تا با همت و همراهی نهادها، طرح‌های اجرایی را پیگیری کنند و بر لزوم استمرار فعالیت‌ها و حمایت‌های ملی از برنامه‌های مسجدمحور تأکید ورزید. به گفته بابایی‌احمدی، «حرکت جهادی و بسیجی» در این عرصه تنها راه حصول نتیجه و بازگرداندن نقش تربیتی و اجتماعی مسجد به جایگاه حقیقی آن است.

این سخنرانی در چارچوب سومین آیین ملی «تکریم فعالان مساجد کشور — مثل نصرالله» ایراد شد؛ همایشی که با حضور قریب به یک‌هزار و پانصد نفر از فعالان مسجدی، مسؤولان حوزوی و نظامی و تجلیل از ۳۲ مسجد و فعال برتر در مسجد مقدس جمکران برگزار گردید.

روز جهانی مسجد

«این همایش به مناسبت روز جهانی مسجد (۳۰ مرداد یا ۲۱ اوت) برگزار شد؛ «روز جهانی مسجد» یادآور سالروز به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی توسط صهیونیست‌ها در ۳۰ مرداد ۱۳۴۸ (۲۱ اوت ۱۹۶۹) است و هر ساله در ایران و جهان اسلام به عنوان روز حمایت از مسجد و جایگاه آن گرامی داشته می‌شود.»

..............................

پایان پیام/