به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در سخنان خود در آیین تجلیل از فعالان و دستاندرکاران مساجد سراسر کشور، مسجد را «مرکز هدایت، تربیت و تولید گفتمان عدالتطلبی» خواند و گفت امروز جامعه اسلامی در میانه یک «نبرد تاریخی و سرنوشتساز» قرار گرفته است که جبهه حق با تکیه بر ایمان، معنویت و مردمیبودن میتواند در آن پیروز شود.
سردار سلیمانی با اشاره به اهمیت نقش مساجد در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی تصریح کرد که مساجد باید فراتر از عبادتگاه عمل کنند و بهصورت فعال در عرصههای تربیتی، اجتماعی و جهاد فرهنگی حضور یابند. وی افزود که فعالسازی و «آبادانی باطنی» مساجد از منظر تربیتی و کارکردی ضروری است و نهادهای حاکمیتی و مردمی باید در جهت توانمندسازی ائمه جماعات و خادمان مسجدی هماهنگ عمل کنند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فلسطین و مسجدالاقصی پرداخت و با یادآوری مقاومت مردمی در دفاع از قدس، تأکید کرد که «اساس روز جهانی مسجد مبارزه با صهیونیسم است» و مساجد باید کانون حمایت از ملتهای مقاوم و محور تولید گفتمان مقاومت باشند.
سردار سلیمانی همچنین بر ضرورت مقابله با جنگ شناختی و عملیات روانی دشمنان تأکید و خاطرنشان کرد که جوانان و نوجوانان باید از طریق برنامههای مسجدمحور در برابر هجمههای فکری و فرهنگی توانمند شوند. او افزود که حرکتهای کوچک مسجدی میتواند به نهضتهای بزرگ تبدیل شود و تجربههای منطقهای مقاومت نمونههایی از این تحولاند.
این سخنرانی در حالی ایراد شد که مراسم سومین آیین ملی «تکریم فعالان مساجد کشور — مثل نصرالله» با حضور نزدیک به هزار و پانصد فعال مسجدی، مدیران نهادها، فرماندهان بسیج و خانوادههای معزز شهدا برگزار و در چارچوب آن از ۳۲ مسجد و فعال برتر کشوری تجلیل بهعمل آمد. برگزارکنندگان همچنین از طرحها و برنامههای مسجدمحور مانند «جمعه مسجدالاقصی» و رویدادهای استانی بهعنوان نمونههای موفق یاد کردند.
در پایان، سردار سلیمانی از همه دستگاهها و نهادهای ذیربط خواست تا با رویکردی جهادی و همدلانه برای ارتقای نقش مساجد و تقویت انسجام ملی تلاش کنند و افزود که بسیج مسجدی باید با حفظ اصالت مردمی، بهعنوان موتور محرک تولید سرمایه انسانی و اجتماعی در کشور عمل نماید.
روز جهانی مسجد
«این همایش به مناسبت روز جهانی مسجد (۳۰ مرداد یا ۲۱ اوت) برگزار شد؛ «روز جهانی مسجد» یادآور سالروز به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی توسط صهیونیستها در ۳۰ مرداد ۱۳۴۸ (۲۱ اوت ۱۹۶۹) است و هر ساله در ایران و جهان اسلام به عنوان روز حمایت از مسجد و جایگاه آن گرامی داشته میشود.»
