شورای علمای شیعه افغانستان در آستانه رحلت پیامبر اکرم(ص) خواستار کمک مردم به مهاجران بازگشته شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه افغانستان در آستانه رحلت پیامبر اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) بیانیه‌ای صادر کرد و در آن ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه جاده‌ای هرات، خواستار کمک مردم و خیرین به مهاجرین بازگشته به افغانستان شد.

متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

"و ما أرسلناک إلا رحمةً للعالمین"

رحلت جان‌گداز پیامبر رحمت و رأفت، محمد مصطفی(ص) و سبط اکبرش امام‌ حسن مجتبی(ع) را به تمام مسلمانان عالم تسلیت عرض می‌کنیم و بدین مناسبت مهم نکاتی را به عرض می‌رسانیم:

۱. پیامبر خدا برای تزکیه انسان‌ها، گسترش عدل و رحمت و درنهایت ساختن جامعه طیبه مبعوث گردید. برای رسیدن به این اهداف نیاز است که تمام آحاد امت اسلامی‌ با استفاده از این فرصت، سیره اخلاقی، سیاسی، فردی و اجتماعی آن حضرت را به‌دقت موردمطالعه قرار داده و به منصه‌ی عمل بگذارند.

۲. از اهداف مهم رسالت پیامبر گرامی اسلام ایجاد اخوت، برادری و همدلی در جامعه اسلامی بود و لذا دامن زدن به نفاق و تفرقه تحت هر عنوانی مخالف آموزه‌ها و ارشادات انسان‌ساز آن حضرت است.

۳. در پرتو این ارشادات از تمام مؤمنین، مخصوصاً علما، خطبا و ائمه مساجد می‌خواهیم که بدین مناسبت مراسم‌های بسیار باشکوه برگزار کرده، ضمن معرفی شخصیت عظیم‌القدر و سیره و سنن آن بزرگوار از مردم بخواهند که در تمام عرصه‌های زندگی از عمل به ارشادات و هدایات آن حضرت سستی و کاهلی به خرج ندهند.

۴. علما و خطبای محترم ضمن بیان سیره مطهر امام حسن مجتبی علیه‌السلام با دقت و تفصیل به اهمیت، علل و ابعاد صلح در اجتماعات بشری، مخصوصاً جوامع اسلامی بپردازند.

۵. چنانکه می‌دانیم یکی از مصادیق شاخص سیره نبی مکرم اسلام(ص) و اهل‌بیتش مواسات و کمک به نیازمندان و درماندگان بود و مسلمانان نیز موظف هستند که بدین سیره مقدس عمل نمایند.

هرچند در جامعه نیازمندان فروان داریم، اما آوارگان اخراج شده از کشورهای همسایه، وضع استثنایی و اضطراری دارند. شورای علمای شیعه افغانستان ضمن اظهار تسلیت به خانواده‌های داغدار حادثه‌ غم‌انگیز اسلام قلعه - هرات، از متدینان و خیرین محترم می‌خواهد که کمک و مساعدت به آوارگان را در اولویت قرار دهند.

۶. در پایان از مؤمنین می‌خواهیم که برای اصلاح وضع امت اسلامی، مخصوصاً حل مشکل ملت مظلوم و قهرمان فلسطین دعا بفرمایند.

شورای علمای شیعه افغانستان

۱۴۰۴/۵/۳۰

