به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا _ شورای علمای شیعه افغانستان روز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد که بر اثر زمینلرزه شدید شب گذشته در برخی استانهای شرقی کشور افغانستان، شمار زیادی از مردم افغانستان جان باخته یا مجروح شدهاند و خسارتهای گسترده مالی از جمله تخریب خانهها، نابودی اموال و احشام مردم به بار آمده است.
در این بیانیه آمده است: «شورای علمای شیعه افغانستان این حادثه اَلَمناک را به همه هموطنان، بهویژه خانوادههای مصیبتدیده تسلیت عرض میکند و از خداوند متعال برای جانباختگان جنتالفردوس و برای مجروحان شفای عاجل و کامل مسئلت مینماید.»
این شورا همچنین با تأکید بر وظیفه اسلامی و انسانی همبستگی اجتماعی، از همه مردم، نیکوکاران و مؤسسات خیریه خواسته است که هرچه زودتر به کمک آسیبدیدگان شتافته و آنان را در این شرایط دشوار یاری رسانند.
