تکذیب رسمی خبر مسمومیت وزیر دفاع حکومت جولانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع حکومت جولانی شایعات منتشرشده در برخی صفحات مجازی مبنی بر مسمومیت «مرهف ابو قصرة» وزیر دفاع این حکومت را به‌طور رسمی تکذیب کرد و اعلام نمود که وی در سلامت کامل بوده و به‌طور طبیعی مشغول انجام وظایف خود است.

اداره اطلاع‌رسانی و ارتباطات این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در تلویزیون سوریه منتشر شد، اعلام کرد که آنچه درباره این موضوع منتشر شده، چیزی جز شایعات مغرضانه نیست.

انتشار این شایعات پس از آن صورت گرفت که چند روز پیش، ده‌ها نفر از نیروهای تیپ ۶۲ وابسته به وزارت دفاع حکومت جولانی در یکی از اردوگاه‌های نظامی واقع در شهر «دارة عزة» در غرب استان حلب در شمال سوریه، دچار مسمومیت غذایی شدند.

در آن حادثه، دست‌کم ۱۵۰ نفر از نیروهای ارتش حکومت جولانی، دچار مسمومیت شدند و به بیمارستان «کنانه» در شهر دارة عزة منتقل گردیدند.

در همان زمان، «مصعب العلی» وزیر بهداشت حکومت جولانی در گفت‌وگو با تلویزیون سوریه اعلام کرد که همه موارد تحت کنترل هستند و وضعیت سلامتی آن‌ها متوسط است و هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

