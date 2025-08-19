کشته شدن ۲ نیروی امنیت داخلی حکومت جولانی در غرب سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دو تن از نیروهای امنیت داخلی حکومت جولانی در شهر طرطوس در غرب کشور در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در نزدیکی پایانه مسافربری این شهر، کشته شدند.

براساس گزارش یک منبع امنیتی در طرطوس، یکی از گشت‌های امنیت داخلی حکومت جولانی به خودرویی مشکوک که در کنار جاده پارک شده بود نزدیک شد، اما فردی که داخل خودرو حضور داشت، به‌طور مستقیم به سمت نیروها آتش گشود که منجر به کشته شدن دو نفر شد.

این منبع افزود: افراد مسلح ناشناس که در خودرو بودند، پس از حادثه گریختند و نیروهای مسئول در حال تعقیب خودرو و شناسایی عاملان برای دستگیری و تحویل آنان به دستگاه قضایی هستند.

در پی این رویداد، شهر طرطوس شاهد استقرار گسترده نیروهای امنیتی حکومت جولانی شد و پهپادهایی نیز بر فراز منطقه به پرواز درآمدند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸