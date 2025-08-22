ارسال یک ستون نظامی توسط حکومت جولانی به مرز سوریه با لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیده بان حقوق بشر سوریه از حرکت یک ستون نظامی وابسته به وزارت دفاع حکومت جولانی در مسیر اتوبان حمص – طرطوس و در نزدیکی روستای «أرزونه» خبر داد.
براساس این گزارش، ردیفی از پنج خودروی زرهی سنگین شامل تانکها و نفربرهای مربوط به وزارت دفاع حکومت جولانی در حال حرکت به سمت غرب سوریه و مرز مشترک این کشور با لبنان هستند.
این تحرکات در شرایطی صورت میگیرد که طی هفتههای اخیر، فعالیتهای نظامی و امنیتی در مناطق مرزی سوریه با لبنان، افزایش یافته است.
ناظران معتقدند این اقدامات بخشی از تلاش حکومت جولانی برای تقویت استحکامات مرزی و گسترش حضور نظامی در مسیرهای حساس ارتباطی میان داخل سوریه و لبنان است.
