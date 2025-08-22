  1. صفحه اصلی
مراسم باشکوه شهادت ائمه‌ی اطهار(ع) در جامعة‌الاسلام کابل برگزار شد

۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۱
مراسم باشکوه شهادت ائمه‌ی اطهار(ع) در جامعة‌الاسلام کابل برگزار شد

۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۱

حوزه علمیه جامعة‌الاسلام کابل، روز پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، مصادف با ۲۷ صفر ۱۴۴۷ هجری قمری، میزبان مراسم پرشکوهی به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت سبط اکبر آن حضرت، امام حسن مجتبی(ع)، و امام رضا(ع) بود؛ محفلی که با حضور گسترده علما، اساتید، طلاب و مؤمنان جلوه‌ای معنوی و روحانی یافت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این مراسم معنوی به همت دفتر آیت‌الله‌ محقق کابلی و تحت اشراف آیت‌الله‌ فاضلی بهسودی و با مدیریت حوزه علمیه جامعة‌الاسلام برگزار شد.

در ابتدای برنامه، استاد حیدر صدر اجرای محفل را بر عهده داشت و سپس قاری عبدالله عرفانی با تلاوت آیاتی از قرآن کریم فضای روحانی مجلس را عطرآگین ساخت. در ادامه، سید موسی حسنی با نوای گرم خود به مداحی و مرثیه‌سرایی پرداخت.

سخنران اصلی این مراسم حضرت آیت‌الله محمدی بود که در سخنان خود بر اهمیت الگوگیری از سیره پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

در پایان، نماز باشکوه ظهر و عصر به امامت آیت‌الله فهیمی ترکمنی اقامه گردید.

پس از اقامه نماز، نذر و اطعام مؤمنان، این محفل نورانی و معنوی را به حسن ختام رسانید.

