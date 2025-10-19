حمله مرگبار بوکوحرام در نیجریه؛ ۷ نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله تروریستی عناصر بوکوحرام به نیروهای ارتش نیجریه در منطقه کوندوگا واقع در ایالت بورنو، ۷ نظامی جان خود را از دست دادند.
این حمله در نزدیکی شهر مایدوگوری مرکز ایالت بورنو، رخ داد و به گفته منابع نظامی، یکی از فرماندهان ارتش نیز در میان کشتهشدگان بوده است.
نظامیان در جریان یک عملیات نظامی هدف کمین قرار گرفتند و چندین نفر نیز زخمی شدند که به بیمارستان منتقل شدهاند.
گفتنی است گروه بوکوحرام از اوایل دهه ۲۰۰۰ در نیجریه فعالیت دارد و از سال ۲۰۰۹ تاکنون با انجام حملات گسترده تروریستی، جان دهها هزار نفر را گرفته است.از سال ۲۰۱۵، این گروه حملات خود را به کشورهای همسایه مانند کامرون، چاد و نیجر نیز گسترش داده است.
در حملات بوکوحرام در منطقه حوضه دریاچه چاد، دستکم ۲ هزار نفر جان باختهاند. همچنین، در نتیجه این حملات و درگیریها، صدها هزار نفر در نیجریه مجبور به ترک خانههای خود شدهاند.
این حمله جدید بار دیگر نشاندهنده استمرار تهدیدات امنیتی در شمالشرق نیجریه و ضعف کنترل دولت در مناطق روستایی است.
