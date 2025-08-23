دیدار نخست وزیر عراق با رئیس حزب شیعیان پاکستان / تاکید دو طرف بر دفاع از غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست وزیر عراق، محمد السودانی، با رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان و عضو سنا، سناتور علامه رجاء ناصر عباس جعفری دیدار مهمی داشتند.

در این دیدار، دو طرف پیرامون روابط دوجانبه، پیوندهای مذهبی و فرهنگی و توسعه همکاری‌های پارلمانی تبادل نظر کردند.

محمد السودانی نخست وزیر عراق اظهار داشت که میان مردم عراق و پاکستان روابط تاریخی و دینی عمیقی وجود دارد که نیازمند تقویت بیشتر است.

وی بر لزوم اتخاذ موضع مشترک کشورهای اسلامی برای صلح در منطقه تأکید کرد و اهمیت اقدامات فوری برای پایان دادن به نسل‌کشی و گرسنگی مردم مظلوم غزه را برجسته ساخت.

سناتور علامه رجاء ناصر عباس جعفری ضمن قدردانی از نخست وزیر عراق، اظهار داشت که مجلس وحدت مسلمین پاکستان از توسعه روابط با عراق و تسهیلات ارائه‌شده به زائران عتبات عالیات قدردانی می‌کند.

وی افزود که گسترش روابط دوستانه میان دو کشور یک ضرورت زمان حاضر است.

..............................

پایان پیام/