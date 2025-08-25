به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز سوم شهریور 1404، در آیین تجدید میثاق اعضای دولت چهاردهم با آرمان‌های امام راحل به مناسبت فرارسیدن هفته دولت، با بیان اینکه آنچه می‌خواهم در اینجا بیان کنم یادآوری مباحث امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: رهنمودها و ابراز لطف مقام معظم رهبری نسبت به دولت، کار و وظیفه ما را در رابطه با اهدافی که در ذهن داریم و همان اهداف انقلاب اسلامی است، سنگین‌تر کرد تا بتوانیم مسیری که حضرت امام راحل به ما نشان داد، طی کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به فرمایش امام علی (ع) به مالک اشتر مبنی بر اینکه دعواها و اختلافات و جنگ‌ها از روی هوای نفس است و اگر هوای نفس را کنترل کنیم، دعوا و اختلافی وجود ندارد، افزود: معنای کنترل هوای نفس این است که انصاف بین کسانی که جزو حزب و گروه و قوم خودمان هستند و کسانی که نیستند، مراعات شود و اگر بتوانیم انصاف را رعایت کنیم، می‌توانیم در جامعه تاثیرگذار باشیم.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه امیرالمومنین علی (ع) در ادامه می‌فرمایند که وظیفه ما دولتی‌ها و مسئولان باید از درون این باور به وجود بیاید که به مردم محبت کنیم و هیچ وظیفه دیگری نداریم، تصریح کرد: اگر این باور را داشته باشیم، می‌توانیم خدمتگزار مردم‌مان باشیم و تلاش کنیم تا جایی که امکان‌پذیر است با وحدت و انسجام گره از مشکلات مردم برداریم و نسبت به مردم با خشونت و بداخلاقی برخورد نکنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امام علی (ع) می‌فرماید که مردم یا از نظر دینی با ما برابر و برادر هستند، یا در خلقت با هم یکجور آفریده شده‌ایم، گفت: اگر اینگونه با مردم‌مان برخورد کنیم و با همه، از کُرد، ترک، لر، عرب، عجم، بلوچ و گیلک و هر کسی که در این مملکت زندگی می‌کند، با برادری برخورد کنیم و حتی اگر گاهی اشتباهی کردند، با عفو و گذشت و محبت برخورد کردیم، همانگونه که دوست داریم خداوند با ما برخورد کند، مشکلات رفع خواهند شد؛ ما اینجا هستیم که خدمتگزار مردم باشیم.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه این سخنان فقط برای یادآوری است و برای اینکه بدانیم بودن، وجود و جایگاه‌مان برای خدمت به مردم و رفع مشکلات و گره‌های مردم است، خاطرنشان کرد: خیلی جاها اگر مشکل وجود دارد، ناشی از قصور، ناتوانی، اختلافات و دعواهای ماست و اگر موفقیتی وجود دارد در حقیقت ناشی از حضور مردم و عفو و رحمت خداست.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه حضرت علی (ع) همچنین بدرفتاری کردن با مردم را در حکم ایستادن در مقابل و جنگ با خدا توصیف می‌فرماید، اظهار داشت: نمی‌توان در مقابل خدا ایستاد و از عفو و رحمت او دور ماند. اگر با مردم درست برخورد نکنیم، خدا را خشمگین و ناراحت کرده‌ایم. امروز در مرقد حضرت امام (ره) عهد می‌کنیم که نگاه و باور ما باید این باشد که با اعتقاد و باور در صحنه عمل، خدمتگزار مردم عزیزمان باشیم و از کسانی که می‌دانند، می‌توانند و از دست‌شان کاری بر می‌آید، برای برون‌رفت از همه مشکلاتی که در آن درگیر هستیم، کمک بخواهیم نه اینکه حذف‌شان کنیم و کنارشان بگذاریم.

گره‌های موجود در جامعه را حل کنند و گفت: با تمام وجودم معتقدم قادریم این کار را بکنیم، به شرطی که دست به دست هم دهیم و براساس عقل، تدبیر، علم و آگاهی و دانش تحت هدایت مقام معظم رهبری عمل کنیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آنچه می‌تواند ما را در مقابل تمام صدمات و حملات دشمن حفظ کند، اول و آخر وحدت و انسجام ماست، خاطرنشان کرد: اینکه برویم پشت تریبون و هر چه از دهان‌مان در آمد به هر کسی بگوییم و تصور کنیم خدمت می‌کنیم، صحیح نیست. هر کلامی که باعث شود، انسجام و وحدت داخل کشور را و حتی بین مسلمان‌ها و همسایگان‌مان را برهم بزند، خیانت به آن راهی است که باید رفت. تمام تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا این است که ما را در درون و مسلمان‌ها را در کشورهای منطقه رو در روی یکدیگر قرار دهند. بپذیریم که نباید با هم اختلاف داشته باشیم و حتی با همسایگان‌مان نباید بدخلقی و بداخلاقی کنیم؛ همسایگان ‌ما برادران ما هستند.

دکتر پزشکیان با اشاره به مطالب برخی رسانه‌ها در این رابطه اظهار داشت: با قاطعیت می‌گویم که همسایگان ما برادران ما هستند. اساسا ما در یک آب و خاک و با هم بودیم و حالا یک مرز بین ما ایجاد شده که برادری ما را نقض نمی‌کند. چطور ما در محله خود نیز همسایه داریم، اینها نیز همسایگان و برادران ما هستند. این مرزها را امپریالیست‌ها و زورگوها با تکه تکه کردن کشورها ایجاد کردند، اما مسلمانان باید در مقابل دشمن ید واحده شوند.

رئیس جمهور افزود: باید دست به دست هم دهیم، نه اینکه تفرقه ایجاد کنیم، چه در داخل کشور و چه با کشورهای اسلامی؛ ایجاد تفرقه خدمت به همان رژیم صهیونیستی است که دم از مبارزه با آن می‌زنید. اگر ما وحدت داشته باشیم، نیازی به جنگیدن با رژیم صهیونیستی نیست، او جرات نمی‌کند به مسلمان‌ها نگاه چپ کند. این چیزی است که به نظر من باید برایش تلاش کنیم و در عمل نشان دهیم که با تمام وجود دلمان می‌خواهد به مردم‌مان خدمت کنیم، نه اینکه دنبال پست و قدرت و مقام باشیم.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه آنچه از دست‌مان برمی‌آید، در طبقه اخلاص خواهیم گذاشت و تلاش خواهیم کرد که مشکلات موجود را تا جایی که امکان‌پذیر است، حل کنیم، تصریح کرد: مجدداً از مقام معظم رهبری و رهنمودهایی که دیروز داشتند، با تمام وجود قدردانی می‌کنم. بار سنگین این مسئولیت را همچنان بر دوش خودمان احساس می‌کنیم و امیدواریم با همدلی، همیاری، همفکری و وحدت و انسجام همه مشکلاتی که وجود دارد، حل کنیم. باور من این است که در این مسیر می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اینگونه نیست که اگر راه را بر ما ببندند، نمی‌توانیم زندگی کنیم، گفت: باید به خودمان برگردیم و تلاش کنیم با اعتماد، باور، وحدت و انسجام این راه را با عزت و سربلندی به پیش ببریم و دست از اختلافات، کینه‌ها، طعنه‌ها و حرف‌هایی که می‌زنیم، برداریم. آنچه گفتم جهت یادآوری بود؛ همه می‌دانید، اما چاره‌ای نیست و باید تکرار کنیم که تبدیل به باور شود.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه بین گفته و عمل فاصله خیلی زیاد است، خاطرنشان کرد: خیلی از عدالت و خوبی و مهربانی حرف می‌زنیم، ولی در میدان عمل فاصله داریم؛ باید آنقدر تکرار کنیم تا ملکه وجودمان شود و در عمل اگر جایی و راهی را کج رفتیم، به همدیگر کمک کنیم که با وحدت و انسجام در مسیر باشیم.

رئیس جمهور در پایان اظهار داشت: در این مکان مقدس پیمان می‌بنیدیم که با تلاش بیشتر و باور و اعتقاد بیشتر برای حل مشکلات مردم‌مان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد و چه در داخل و چه در عرصه منطقه و جهان تلاش خواهیم کرد که وحدت و انسجام را روز به روز محکم‌تر، قوی‌تر و عمیق‌تر کنیم.

...............................

پایان پیام/ 167