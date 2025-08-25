به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه طی هفته‌های آینده در هشتادمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت خواهد کرد.

طبق اعلام یکی از مسئولان وزارت خارجه سوریه به خبرگزاری فرانسه، جولانی قرار است در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی کند.

الشرع نخستین رئیس دولت سوریه از سال ۱۹۶۷ میلادی است که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت. او همچنین نخستین رئیس‌ دولت سوریه است که در هفته عالی‌رتبه این مجمع، که از ۲۲ تا ۳۰ سپتامبر برگزار می‌شود، حضور می‌یابد.

دولت موقت سوریه از زمان به قدرت رسیدن او در دمشق در تاریخ ۸ دسامبر گذشته از حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار بوده است. با این حال، احمد الشرع ملقب به جولانی همچنان تحت تحریم‌های سازمان ملل به دلیل سوابق تروریستی‌اش قرار دارد و برای هر سفر خارجی باید مجوز ویژه دریافت کند.

پیش‌تر«اسعد الشیبانی» وزیر خارجه حکومت جولانی در تاریخ ۲۵ آوریل گذشته برای نخستین‌بار در نشست شورای امنیت سازمان ملل هم‌زمان با برافراشته شدن پرچم حکومت جولانی در مقر سازمان ملل در نیویورک، در کنار پرچم‌های ۱۹۲ کشور عضو، سخنرانی کرد.

همچنین، احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی در تاریخ ۱۴ ماه می گذشته در عربستان با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کرد؛ دیداری که چند روز پس از سفر او به پاریس و ملاقات با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، انجام شد.

