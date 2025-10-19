به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه حکومت جولانی اعلام کرد که قصد دارد اوایل ماه نوامبر آینده به دعوت رسمی پکن، نخستین سفر رسمی خود به چین را انجام دهد.
الشیبانی در گفتوگو با شبکه خبر سوریه تأکید کرد که روابط با چین پس از سالها قرار گرفتن پکن در کنار حکومت اسد، دوباره در مسیر درست خود قرار گرفته است.
او افزود که سفر پیشِرو به پکن با هدف گفتوگو درباره زمینههای همکاری اقتصادی و نقش چین در بازسازی سوریه، انجام میشود.
وزیر خارجه حکومت جولانی تصریح کرد: دمشق در مرحله بازسازی و نوسازی کشور، به شراکتهای راهبردی واقعی، بهویژه با چین، نیاز دارد.
شایان ذکر است که چین در سال ۲۰۲۳ میلادی در جریان سفر «بشار اسد» رئیس جمهور سابق سوریه به پکن، سطح روابط خود را با حکومت پیشین سوریه به سطح شراکت راهبردی ارتقا داده بود.
