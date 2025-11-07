به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای پیشنهادی از سوی آمریکا رأی مثبت داد که بر اساس آن، تحریم‌ها علیه احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه و انس حسن خطاب وزیر کشورش، لغو می‌شود. این تصمیم با رأی موافق ۱۴ عضو شورا به تصویب رسید.

در متن قطعنامه آمده است: شورای امنیت تصمیم می‌گیرد نام احمد شرع و انس خطاب را از فهرست تحریم‌های مرتبط با افراد و گروه‌های وابسته به داعش و القاعده حذف کند.

وزارت خارجه حکومت جولانی در واکنش به این اقدام، آن را قدردانی از نقش سازنده و مؤثر این حکومت در برقراری امنیت و ثبات منطقه دانست و تأکید کرد که این تصمیم، بازتابی از اعتماد فزاینده جامعه جهانی به رهبری رئیس‌جمهور الشرع است.

این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای افزود: لغو تحریم‌ها تأیید حقوقی و سیاسی بر سیاست ثابت سوریه در حفظ وحدت ملی، مبارزه با تروریسم و صیانت از حاکمیت کشور است و نشانگر پیروزی دیپلماسی سوریه در بازگرداندن جایگاه بین‌المللی خود می‌باشد.

در همین حال، مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل از این تصمیم استقبال کرد و گفت: تصویب این قطعنامه پیامی روشن است مبنی بر اینکه سوریه وارد دوران جدیدی شده است.

تنها چین از رأی دادن خودداری کرد. فو کونگ سفیر چین با ابراز نگرانی از حضور جنگجویان خارجی در سوریه، گفت که شورای امنیت باید پیش از تصمیم‌گیری، وضعیت میدانی را به‌طور کامل ارزیابی می‌کرد.

به گفته‌ی منابع دیپلماتیک، لغو تحریم‌ها اقدامی نمادین به شمار می‌رود؛ چرا که در موارد مشابه نیز، پیش از سفرهای خارجی جولانی به عنوان رئیس دولت موقت سوریه، اقدامات موقتی مشابهی انجام شده بود. این لغو شامل رفع مسدودسازی دارایی‌ها و پایان ممنوعیت ارسال سلاح به دمشق است.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که دیدار جولانی و دونالد ترامپ برای ۱۰ نوامبر در کاخ سفید برنامه‌ریزی شده است که نخستین دیدار رسمی یک رئیس‌جمهور سوری با رئیس‌جمهور آمریکا در چند دهه گذشته می‌باشد. قرار است در این دیدار، موضوعاتی از جمله رفع تحریم‌های باقیمانده، بازسازی سوریه و مبارزه با تروریسم مورد بررسی قرار گیرد.

ترامپ پیش‌تر ابراز امیدواری کرده بود که سوریه به جمع کشورهای عربی بپیوندد که روابط خود را با اسرائیل در چارچوب پیمان ابراهیم عادی‌سازی کرده‌اند.

این سفر، دومین حضور جولانی در خاک آمریکا خواهد بود. او پیش از این در سپتامبر، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرده بود؛ نخستین بار در چند دهه که رئیس‌جمهور سوری در مجمع عمومی حضور می‌یابد.

ترامپ و جولانی برای اولین‌بار در ماه مه در ریاض دیدار کردند، و پس از آن، واشنگتن در ژوئیه گروه مسلح تحت فرماندهی جولانی یعنی «هیئت تحریر الشام» را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸