به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که نام احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی رئیس‌ موقت سوریه و أنس خطاب وزیر کشور حکومت جولانی را از فهرست تحریم‌های آمریکا حذف کرده است؛ اقدامی که زمینه‌ساز مرحله‌ای تازه در روابط واشنگتن و دمشق تلقی می‌شود.

این تصمیم هم‌زمان است با آغاز سفر رسمی احمد الشرع به ایالات متحده آمریکا است، سفری تاریخی که نخستین سفر یک رئیس‌جمهور سوری به واشنگتن از زمان استقلال سوریه در سال ۱۹۴۶ به شمار می‌رود. قرار است الشرع روز دوشنبه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید دیدار کند.

الشرع شامگاه شنبه وارد واشنگتن شد و در فرودگاه مورد استقبال هیأتی از جامعه سوری-آمریکایی قرار گرفت. در این مراسم، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه و مهاجران حکومت جولانی نیز حضور داشت.

لغو تحریم‌ها علیه سوریه

پیش از آغاز این سفر، اسعد الشیبانی وزیر خارجه حکومت جولانی اعلام کرده بود که رئیس‌ دولت موقت سوریه سوریه در دیدارهای خود با مقامات آمریکایی، درباره لغو کامل باقی‌مانده تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه و همچنین درباره موضوعات بازسازی و مبارزه با تروریسم گفت‌وگو خواهد کرد.

این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که نام احمد الشرع از فهرست تروریسم بین‌المللی حذف شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد و وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته در بیانیه‌هایی جداگانه مدعی شدند که به دلیل پیشرفت‌های مثبت حکومت جولانی پس از سقوط حکومت بشار اسد، محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده علیه الشرع لغو می‌شود.

توافقات احتمالی میان واشنگتن و دمشق

منابع دیپلماتیک اعلام کردند که مذاکرات میان ترامپ و الشرع احتمالاً شامل امضای توافقی برای پیوستن سوریه به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش خواهد بود؛ ائتلافی که تحت رهبری ایالات متحده آمریکا فعالیت می‌کند.

همچنین دو طرف درباره توافق امنیتی احتمالی با اسرائیل گفت‌وگو خواهند کرد؛ توافقی که هدف آن توقف حملات هوایی اسرائیل و خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب سوریه است.

بر اساس گزارش این منابع، واشنگتن در حال بررسی ایجاد یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق است تا بخشی از برنامه جدید برای بازتنظیم حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، در هماهنگی با حکومت جولانی، باشد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸