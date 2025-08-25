به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در گزارشی از رسانه الجزیره، فرانچسکا آلبانیز پس از کشته شدن چهار روزنامهنگار و عضو دفاع مدنی غزه در حملات اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) مطلبی منتشر کرد و نوشت: «امدادگرانی که در حین انجام وظیفه کشته میشوند. صحنههایی از این دست هر لحظه در غزه رخ میدهند، اغلب دیده نمیشوند و عمدتاً مستند نمیشوند. به دولتها التماس میکنم: چقدر دیگر باید شاهد باشیم تا برای متوقف کردن این قتل عام اقدامی کنید؟ محاصره را بشکنید. تحریم تسلیحاتی اعمال کنید. تحریمها را اعمال کنید.»
امروز در دومین حمله اسرائیل در حین پخش زنده تلویزیون الغد، بیمارستان ناصر هدف حمله قرار گرفت و چهار خبرنگار و امدادگر کشته شدند. حسام المصری، محمد سلامه، مریم ابودقه و معاذ ابو طه در میان قربانیان این حمله هستند. برخی خبرنگاران و امدادگران از جمله خبرنگار رویترز نیز در این حمله زخمی شدهاند.
