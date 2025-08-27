به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی «علام عبدالله العمور» دونده ملی‎‌پوش فلسطین را هنگام تلاش برای دریافت کمک‌های بشردوستانه در شهر خان‌یونس به ضرب گلوله به شهادت رساند.

به گزارش القدس العربی، خانواده علام العمور اعلام کرد وی هنگام تلاش برای دریافت غذا در جنوب نوار غزه، نزدیک یکی از مراکز توزیع غذا به ضرب گلوله ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

العمور برنده مدال برنز در رقابت‌های دو و میدانی جوانان غرب آسیا در مسابقه سه هزار متر بود. این رقابت‌ها در ماه مارس ۲۰۲۳ در دوحه پایتخت قطر برگزار شد.

