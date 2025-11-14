به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «آن کلِر لوژاندر» مشاور سیاسی رئیسجمهور فرانسه امروز جمعه با «عمار الموسوی» مسئول روابط بینالملل حزبالله لبنان دیدار کرد.
در این دیدار، الموسوی و لوژاندر درباره تجاوزها و نقضهای اسرائیل و نیز عدم پایبندی طرف اسرائیلی به اجرای توافق آتشبس گفتگو کردند.
در این چارچوب، الموسوی از فرانسویها خواست که بهعنوان یکی از طرفهای ضامن این توافق، نقش خود را برای توقف این تجاوزات ایفا کنند.
او تأکید کرد که حزبالله بر برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر پایبند است، موضوعی که مورد توافق رؤسای لبنان نیز هست.
از سوی دیگر، مشاور سیاسی رئیسجمهور فرانسه روز گذشته اعلام کرده بود که ارتباط با طرف سعودی ادامه دارد تا میزان پیشرفت در زمینه گسترش حاکمیت دولت لبنان بر سراسر خاک کشور و محدود شدن سلاح در چارچوب زمانبندی تعیینشده در طرح تصویبشده دولت، روشن شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما