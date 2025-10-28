به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام، نخستوزیر لبنان، روز سهشنبه میزبان مورگان اورتگاس، مشاور هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، و کیت هانیگان، کاردار سفارت آمریکا در بیروت بود. در این دیدار، نقش کمیته نظارت بر آتشبس و عملکرد آن در جنوب لبنان مورد بررسی قرار گرفت؛ کمیتهای که به گفته مقامات لبنانی، تاکنون اقدام مؤثری برای توقف حملات رژیم صهیونیستی انجام نداده است.
تأکید بر عقبنشینی اسرائیل و آزادی اسیران
نواف سلام در این دیدار تصریح کرد: «هدف هرگونه مذاکره، اجرای توافق آتشبس ماه نوامبر گذشته، بهویژه در زمینه توقف تجاوزات اسرائیل و عقبنشینی کامل از زمینهای اشغالی از لبنان است.» وی همچنین آزادی اسیران لبنانی را یکی دیگر از اهداف این توافق عنوان کرد.
هشدار واشنگتن درباره سلاح حزبالله
همزمان با سفر اورتگاس، منابع آگاه در بیروت از پیام هشدارآمیز واشنگتن به مقامات لبنانی خبر دادند. طبق این گزارش، تام باراک، فرستاده آمریکایی، اعلام کرده است که لبنان باید تصمیم نهایی خود را درباره سلاح حزبالله اتخاذ کند. وی گفته است: «این آخرین سفر من به لبنان خواهد بود. اگر بیروت وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل نشود، آمریکا دیگر اهمیتی به لبنان نخواهد داد و اسرائیل آزاد خواهد بود هر اقدامی که لازم بداند برای خلع سلاح حزبالله با زور انجام دهد.»
قرار است باراک طی روزهای آینده با رئیسجمهور، نخستوزیر، رئیس پارلمان و فرمانده ارتش لبنان دیدار کند.
درخواست حمایت بینالمللی برای ارتش لبنان
نخستوزیر لبنان در ادامه سخنان خود تأکید کرد: «اجرای تصمیم دولت برای انحصار سلاح، چه در جنوب و چه در شمال رودخانه لیتانی، نیازمند تسریع در حمایت از ارتش لبنان و نیروهای امنیت داخلی است.» وی خواستار برگزاری کنفرانس بینالمللی برای تقویت توان دفاعی لبنان و همچنین بازسازی مناطق جنوبی کشور شد.
........
پایان پیام/
نظر شما