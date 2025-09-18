به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی دعموش، رئیس شورای اجرایی حزب الله امروز طی سخنانی درباره تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح مقاومت، اعلام کرد که دولت لبنان بر توهمی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در ذهن آن کاشته‌اند تکیه کرده است؛ مبنی بر اینکه مقاومت ضعیف شده و آنها می‌توانند از طریق تصمیمات، فشارها، حملات و تهدید به جنگ ویرانگر، مقاومت را مطیع خود سازند و آن را مجبور به تسلیم و اطاعت از تصمیمات و دیکته‌های آمریکایی- صهیونیستی کنند.

شیخ دعموش در دیدار علما که در بیروت برگزار شد، اظهار داشت: اما آنها از پایداری مقاومت و موضع حزب الله و جنبش امل به عنوان دو حزب ملی شوکه شدند و میزان پایبندی مقاومت به سلاح‌هایش همه را شگفت زده کرد و بنابراین انگیزه دولت برای انجام طرح مخرب در کشور، متوقف و مهار شد.

این مقام حزب الله تاکید کرد: هر کسی که تصور می‌کند مقاومت در نتیجه فشارها و تهدیدها تسلیم می‌شود، دچار توهم شده و هر کسی که روی ضعف مقاومت شرط بندی کند، دچار توهمی بیشتر شده است.

رئیس شورای اجرایی حزب الله خطاب به دولت لبنان گفت: ارتش را به رویارویی با مقاومت سوق ندهید و آن را مقابل ملت نگذارید. نقش ارتش مقابله با تجاوزات، حفظ صلح داخلی و تضمین ثبات کشور است، نه مقابله با مردم.

شیخ علی دعموش تصریح کرد: تنها راهکار، گفتگوی ملی در مورد استراتژی دفاعی بوده و ما پذیرای بحث و گفتگو هستیم، اما هیچ پیشنهاد دیگری را که لبنان را از عناصر قدرت خود محروم کند نمی‌پذیریم. ما هرگز زیر بار از دست دادن قدرت خود و خدمت به دشمن آمریکایی- صهیونیستی نخواهیم رفت.

وی افزود: ما تبدیل لبنان به یک موجودیت ضعیف و شکننده که به راحتی از داخل و خارج مورد تجاوز قرار بگیرد را نخواهیم پذیرفت. ادامه تجاوزات دشمن آمریکایی- صهیونیستی علیه لبنان و کل منطقه تایید می‌کند که مقاومت یک ضرورت ملی برای محافظت از کشور است.

