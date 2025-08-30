کمین مرگبار در محله الزیتون غزه؛ ارتش رژیم صهیونیستی در شوک امنیتی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی وقوع درگیریهای شدید در محله الزیتون واقع در جنوب شرقی شهر غزه، منابع خبری از کشته شدن دو نظامی اسرائیلی و ناپدید شدن چهار تن دیگر در جریان یک کمین پیچیده توسط گردانهای القسام، شاخه نظامی جنبش حماس، خبر دادند.
رسانههای اسرائیلی در فضای مجازی از وقوع چند حادثه امنیتی "سخت" در نوار غزه خبر دادهاند که مهمترین آن همین کمین در الزیتون بوده است.
با وجود انتشار گسترده اخبار، ارتش اسرائیل تاکنون بیانیه رسمی در این خصوص صادر نکرده است.
بر اساس گزارشها، ارتش اسرائیل احتمالاً پروتکل هانیبال را فعال کرده است؛ این پروتکل به نیروهای ارتش اجازه میدهد در صورت وقوع عملیات اسارت، از سلاحهای سنگین برای جلوگیری از انتقال اسرا استفاده کنند.
ابو عبیده، سخنگوی گردانهای القسام، پیشتر هشدار داده بود که اسرائیل بهای سنگینی برای تلاش جهت اشغال شهر غزه خواهد پرداخت. او تأکید کرد که اسرای اسرائیلی در کنار نیروهای مقاومت باقی خواهند ماند و شرایط سخت میدان نبرد را تجربه خواهند کرد.
این تحولات نشاندهنده شدت درگیریها و پیچیدگی وضعیت امنیتی در غزه است؛ جایی که مقاومت فلسطین با تاکتیکهای چریکی، ارتش اسرائیل را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
