تهدید وزیر افراطی رژیم صهیونیستی؛ مرگ با گلوله یا گرسنگی در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بار دیگر با اظهاراتی جنجالی، خواستار نابودی کامل ساکنان نوار غزه شد.
«بتسلئیل اسموتریچ» در یک کنفرانس خبری در بیتالمقدس اعلام کرد: باید آب، برق و غذا را از غزه قطع کرد؛ کسی که با گلوله نمیمیرد، از گرسنگی خواهد مرد.
وی که از چهرههای راستگرای افراطی کابینه اسرائیل محسوب میشود، در این نشست خبری از طرح خود برای «پیروزی در غزه تا پایان سال» رونمایی کرد.
او ضمن مخالفت شدید با هرگونه توافق یا آتشبس با حماس، خواستار اعمال فشار نظامی شدید برای بازگرداندن اسرای اسرائیلی شد و گفت: تنها راه بازگرداندن گروگانها، فشار نظامی است.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی همچنین خواستار آغاز روند ضمیمهسازی بخشهایی از نوار غزه به اسرائیل شد. در بخشی دیگر از سخنانش، اسموتریچ از «مهاجرت داوطلبانه» ساکنان غزه حمایت کرد و خواستار اعمال محاصره کامل بر این منطقه شد.
در واکنش به این اظهارات، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد که سخنان اسموتریچ، «اعترافی صریح به سیاست نسلکشی و پاکسازی قومی» است که رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین در پیش گرفته است. حماس تأکید کرد که استفاده از گرسنگی و محاصره به عنوان ابزار جنگی علیه غیرنظامیان، مصداق بارز جنایت جنگی است.
