کشف دستگاه جاسوسی اسرائیل در بنت جبیل لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری لبنانی گزارش دادند که ارتش این کشور، روز شنبه موفق به کشف یک دستگاه جاسوسی اسرائیلی مجهز به دوربین شده است.
این دستگاه در مسیر میان دو شهر رمیش و یارون در منطقه بنت جبیل واقع در جنوب لبنان نصب شده بود و توسط یک گشت نظامی ارتش شناسایی و جمعآوری شد.
همزمان با این عملیات، ارتش اسرائیل شامگاه جمعه مدعی شد که در حملهی هوایی به خودرویی در منطقه صیر غربی در جنوب لبنان، «احمد نعیم معتوق» از فرماندهان حزبالله را هدف قرار داده است.
طبق بیانیه ارتش اسرائیل، معتوق از اعضای یگان «رضوان» و در جایگاه افسر ستاد یکی از گردانهای این نیرو فعالیت داشته است.
